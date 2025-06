Sport In Oro - La domenica sportiva dei dilettanti ha annunciato la morte di Gianfranco Butinar, attore e imitatore romano. Cinquantuno anni, Butinar è stato colpito da infarto mentre si trovava sul divano con la moglie.

Chi era Gianfranco Butinar

Romano classe 1953, Gianfranco Butinar era noto per la sua straordinaria capacità di riprodurre voci e personaggi celebri, soprattutto del mondo dello sport e dello spettacolo. Fin da giovane ha mostrato un talento straordinario nell'imitazione, debuttando in radio nel 1994 e in televisione l'anno successivo con Beato tra le donne, condotto da Paolo Bonolis. Ha collaborato con la Gialappa's Band in programmi come Rai dire gol e Mai deejay gol, interpretando figure come Bruno Pizzul, Francesco Totti, Fabio Capello e Franco Califano. Nel 2014 ha interpretato Califano nel film biografico Non escludo il ritorno, consolidando il suo legame con l'artista romano. In carriera, ha portato in scena spettacoli teatrali come Arte d’identità e 80 Nostalgia di Califano, riscuotendo successo in tutta Italia.