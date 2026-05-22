La serie tv The Testaments, il sequel di The Handmaid’s Tale (entrambe sono basate sul romanzo Il racconto dell’ancella di Margaret Atwood), è stata rinnovata per una seconda stagione. Lo show, che ha debuttato nell’aprile 2026 su Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) e che prevede l'arrivo del finale della prima stagione il 27 maggio, racconta le vicende di “due giovani adolescenti: Agnes (Chase Infiniti), ligia al dovere e devota, e Daisy (Lucy Halliday), una new entry e convertita proveniente da oltre i confini di Gilead. Mentre si muovono tra i corridoi dorati dell’esclusivo collegio preparatorio per future mogli di zia Lydia (Ann Dowd), un luogo dove l’obbedienza viene inculcata brutalmente e sempre con una giustificazione divina, il loro legame diventa il catalizzatore che sconvolgerà il loro passato, il loro presente e il loro futuro”. Il cast include anche Mabel Li, Amy Seimetz, Brad Alexander, Rowan Blanchard, Mattea Conforti, Zarrin Darnell-Martin, Eva Foote, Isolde Ardies, Schechinah Mpumlwana, Birva Pandya e Kira Guloien. Elizabeth Moss, star della serie originale, ha invece fatto un’apparizione speciale, sempre nel ruolo di June Osborn. Il creatore, showrunner e produttore esecutivo della serie tv è Bruce Miller. Anche Warren Littlefield, Moss, Steve Stark, Shana Stein, Maya Goldsmith, John Weber, Sheila Hockin, Daniel Wilson, Fran Sears e Mike Barker sono produttori esecutivi. Barker ha anche diretto i primi tre episodi e il finale. Secondo Disney, il pubblico di tutto il mondo ha già visualizzato oltre 45 milioni di ore della serie tv.