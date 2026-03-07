The Testaments, trailer della serie sequel di The Handmaid’s Tale

Disney+ (disponibile anche su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick) ha diffuso il trailer ufficiale di The Testaments, la nuova serie ambientata nell’universo narrativo di The Handmaid’s Tale e tratta dal romanzo di Margaret Atwood. Il progetto, sviluppato dallo showrunner Bruce Miller, debutterà l’8 aprile con i primi tre episodi. Al centro della storia due adolescenti, Agnes e Daisy, cresciute nel regime teocratico di Gilead, il cui legame finirà per mettere in discussione le regole e il potere del sistema

The Testaments, il trailer della nuova serie ambientata nel mondo di Gilead

Disney+ (disponibile anche su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick) ha diffuso il trailer ufficiale di The Testaments, nuova serie drama che espande l’universo narrativo di The Handmaid’s Tale. Il progetto debutterà l’8 aprile sulla piattaforma streaming con i primi tre episodi, seguiti da un’uscita settimanale.

La serie nasce ancora una volta dalla penna di Margaret Atwood, autrice del romanzo da cui è tratta, e rappresenta una vera e propria evoluzione della storia raccontata nella serie cult che negli ultimi anni ha ridefinito il modo di raccontare le distopie televisive.

Un nuovo capitolo tratto dal romanzo di Margaret Atwood

The Testaments porta lo spettatore di nuovo dentro Gilead, il regime teocratico e oppressivo che ha segnato l’immaginario contemporaneo grazie a The Handmaid’s Tale.

Se la serie precedente raccontava la lotta delle ancelle contro un sistema patriarcale e violento, questo nuovo capitolo assume invece la forma di una storia di formazione, osservando il mondo di Gilead attraverso gli occhi delle nuove generazioni.

Al centro del racconto ci sono due giovani protagoniste:

Agnes , cresciuta dentro il sistema e profondamente devota alle regole che governano la società di Gilead

Daisy, arrivata dall’esterno e costretta a confrontarsi con una realtà rigidamente controllata e permeata di religione

Le due ragazze si muovono tra le sale dorate di una scuola preparatoria d’élite per le future mogli di Gilead, un luogo in cui l’obbedienza viene insegnata e interiorizzata con disciplina e violenza.

Il legame tra Agnes e Daisy diventerà presto qualcosa di più di una semplice amicizia: un rapporto destinato a mettere in discussione il loro passato e a incrinare le fondamenta stesse del sistema.

Il ritorno di Zia Lydia e il nuovo cast

Tra i volti più attesi della serie torna Ann Dowd, interprete di Zia Lydia, uno dei personaggi più complessi e inquietanti dell’universo narrativo di Atwood.

Accanto a lei il cast include:

Chase Infiniti

Lucy Halliday

Mabel Li

Amy Seimetz

Brad Alexander

Rowan Blanchard

Mattea Conforti

Zarrin Darnell-Martin

Eva Foote

Isolde Ardies

Shechinah Mpumlwana

Birva Pandya

Kira Guloien

La serie è stata creata da Bruce Miller, già showrunner di The Handmaid’s Tale, e vede tra gli executive producer anche Elisabeth Moss, che con il personaggio di June ha contribuito al successo globale della serie originale.

Un nuovo sguardo su Gilead

Se The Handmaid’s Tale raccontava la ribellione, The Testaments sembra interrogarsi su una domanda diversa e forse ancora più inquietante: come cresce una generazione dentro un sistema che non ha mai conosciuto la libertà?

È proprio questo cambio di prospettiva a rendere la serie particolarmente interessante. Non più solo la resistenza, ma anche la formazione, l’indottrinamento e il momento in cui una coscienza individuale inizia a incrinarsi.

Il mondo di Gilead torna così a mostrarsi attraverso nuove crepe, dove fede, potere e controllo sociale continuano a intrecciarsi in una delle distopie televisive più riconoscibili degli ultimi anni.

The Testaments debutterà l’8 aprile su Disney+, con i primi tre episodi disponibili subito e nuovi capitoli distribuiti ogni settimana.