The Testaments, 6 cose da sapere sul sequel di The Handmaid’s Tale

La serie è tratta dal romanzo distopico del 2019 I testamenti (The Testaments), di Margaret Atwood. Nel libro - sequel de Il racconto dell’ancella -, tramite l’espediente letterario del ritrovamento delle trascrizioni di due testimonianze e di un documento olografo, viene presentato un triplice punto di vista su personaggi secondari del primo romanzo: Zia Lydia, Daisy e Agnes. Analogamente al libro precedente, il finale presenta un espediente metanarrativo secondo il quale nel futuro, nel 2197, si svolgono dei convegni indetti dal Consiglio di studi Galaadiani che hanno l’obiettivo di ricostruire le vicende storiche della Repubblica di Gilead. Il romanzo I testamenti ha vinto il Booker Prize nel 2019.

The Testaments, ambientato 15 anni dopo gli eventi conclusivi di The Handmaid's Tale, racconta le storie di Agnes/ Hannah Bankole (la figlia di June ormai cresciuta) e Daisy all’interno del collegio per future mogli guidato da Zia Lydia. La prima è una ragazza al vertice della gerarchia sociale di Gilead, ligia al dovere, mentre la seconda è una giovane che arriva dal mondo esterno. Sarà il loro legame la scintilla che le porterà a mettere in dubbio tutto ciò che conoscono e a cercare la libertà.

Una serie anche per chi non ha visto The Handmaid's Tale

The Testaments è “per chi ama The Handmaid's Tale, ma è anche per chi non l’ha mai visto. Nessun problema, è solo un po' diversa”, ha assicurato la protagonista della serie madre, Elisabeth Moss, parlando a The View. L’attrice, che è anche produttrice esecutiva di The Testaments, non ha però né confermato né smentito un ritorno di June: “Non saprei dirti se c’è stato - ha replicato, sorridendo, alla domanda sul tema - È stato davvero fantastico produrre, significa che non ho dovuto dire addio a quel mondo, e di questo sono stata molto felice”.

Il confronto fra le due serie

“The Handmaid's Tale parla della vita di un'ancella. Di una donna strappata alla sua vita e spinta al livello più basso di Gilead, a cui è stato detto che non valeva nulla. Non era più nemmeno una donna, era solo un utero, e la vediamo lottare e preservare la sua umanità - ha spiegato il creatore di entrambe le serie, Bruce Miller, a Entertainment Weekly - The Testaments parla di qualcuno che si trova al vertice di Gilead. È la storia di Hannah o Agnes, la figlia di un alto comandante, che si trova al vertice della gerarchia femminile a Gilead, e la situazione è comunque terribile. Scopriamo che essere al vertice di una gerarchia in una società misogina non migliora le cose. Ti rende solo un bersaglio più facile”. La nuova serie “parla di ragazze come Mean Girls che crescono a Gilead. Voglio dire, parla davvero di cosa significhi essere giovani e pieni di energia quando il Paese cerca di trasformarti in qualcosa di orribile, quando all'improvviso ti dicono: 'Sei meravigliosa, sei perfetta, e ora fai queste cose terribili”, ha detto ancora Miller.

Quando escono le puntate di The Testaments

The Testaments debutta l’8 aprile su Disney+ con i primi tre episodi, seguiti poi da altri sette puntate a cadenza settimanale fino al 27 maggio.