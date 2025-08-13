JLo in Costa Smeralda e dedica “Birthday” allo stilista Dolce

Jennifer Lopez ha acceso la Costa Smeralda il 12 agosto con un’esibizione da sogno al Cala di Volpe, dedicando la sua nuova hit “Birthday” allo stilista Domenico Dolce. Serata tra gala dinner, fuochi d’artificio e lusso senza eguali

La Costa Smeralda ha vissuto una delle sue serate più scintillanti: Jennifer Lopez, star globale di musica e cinema, ha chiuso il suo tour mondiale con un evento privato e esclusivo al celebre hotel Cala di Volpe, trasformando la location in un palcoscenico da fiaba. Luogo prescelto per l’appuntamento più glamour dell’estate, il Cala di Volpe fu il primo hotel della Costa Smeralda, voluto dall’Aga Khan 60 anni fa e oggi fra i resort più affascinanti al mondo, con camere uniche e suite lusso fino a €30.000 a notte

Una dedica speciale L’artista portoricana ha infiammato la serata con una performance vibrante e coinvolgente: a bordo piscina, tra coreografie, un mix di hit travolgenti e una passerella galleggiante, ha regalato un’ora e un quarto di pura energia. Il pubblico, composto da volti noti come Andrea Bocelli, Gigi D’Alessio, Elisabetta Gregoraci e lo stilista Domenico Dolce, è rimasto incantato. Proprio a Domenico Dolce, seduto in prima fila, Jennifer ha dedicato dal palco la sua nuova hit “Birthday”, cantando: “Every day it's my Birthday” — un augurio prezioso per il suo amico