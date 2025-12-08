R3V@LUT1@N, il primo film immersivo italiano debutta a Napoli

Presentato a Napoli R3V@LUT1@N, primo film immersivo italiano di lunga durata scritto e diretto da Corrado Ardone. Un thriller innovativo che trasforma il pubblico in protagonista, grazie a riprese a 180° in 6K e a un impianto narrativo che unisce tensione e realtà virtuale. L’anteprima al The Space Cinema ha mostrato ai media un progetto pionieristico nato dalla collaborazione di professionisti e realtà partenopee

Presentato a Napoli il cinema del futuro. Al The Space Cinema, dove resterà in programmazione a partire dall’8 Dicembre 2025, è stata mostrata ai media l’anteprima nazionale di R3V@LUT1@N , scritto e diretto da Corrado Ardone , primo film immersivo di lunga durata da vivere in prima persona. Non più semplici spettatori, ma protagonisti di un viaggio sensoriale in cui il pubblico entra letteralmente nella storia. R3V@LUT1@N è infatti un’esperienza cinematografica immersiva, un thriller che cala lo spettatore nei panni di un uomo accusato di omicidio, sospeso tra sogno e realtà. I numerosi giornalisti intervenuti hanno vissuto l’esperienza cinemtografica con grande curiosità, indossando i visori, confrontandosi poi con il cast artistico e tecnico del film, un progetto che nasce a Napoli grazie al lavoro di artisti e professionisti tutti partenopei.

Il cinema immersivo non nasce oggi, ha iniziato a farsi strada con esperimenti in festival e rassegne di settore negli Stati Uniti e in Asia, dove il confine tra cinema e realtà virtuale si è fatto sempre più labile, ma R3V@LUT1@N porta in Italia la tecnologia e la applica per la prima volta a un film di lunga durata, con un impianto narrativo da thriller che coniuga tensione, linguaggio cinematografico e totale immersione dello spettatore, un’operazione pionieristica che trasforma un genere classico in un’esperienza senza precedenti: le riprese, realizzate in 180 gradi con qualità 6K, garantiscono un realismo visivo e una profondità narrativa che immergono il pubblico nella scena. Ogni inquadratura è un mondo da esplorare, in cui la percezione dello spettatore non è più mediata da uno schermo, ma diventa parte integrante dell’azione.

Il progetto si realizza grazie alla collaborazione di realtà partenopee, tra le più importanti del settore: WIPLab, FilmIt Pro, Maxima Film, The Cult film. Con la produzione di Marzio Honorato, Fernando Pintus, Carlo Licenziato, Roberto Parlati, Roberto Palladino, Corrado Ardone. La scenografia è di Peppe Zarbo, la fotografia di Roberto Parlati, montaggio ed effetti visivi di Cesare Pistilli, audio di presa diretta Carlo Licenziato. Un cast corale accompagna questa sfida tecnologica e narrativa: Annalisa Pennino, Rita Rusciano, Federica Aiello, Peppe Zarbo, Massimo Peluso. Con la partecipazione di Marzio Honorato.