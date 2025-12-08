R3V@LUT1@N, il primo film immersivo italiano debutta a Napoli

Presentato a Napoli R3V@LUT1@N, primo film immersivo italiano di lunga durata scritto e diretto da Corrado Ardone. Un thriller innovativo che trasforma il pubblico in protagonista, grazie a riprese a 180° in 6K e a un impianto narrativo che unisce tensione e realtà virtuale. L’anteprima al The Space Cinema ha mostrato ai media un progetto pionieristico nato dalla collaborazione di professionisti e realtà partenopee
Presentato a Napoli il cinema del futuro. Al The Space Cinema, dove resterà in programmazione a partire dall’8 Dicembre 2025, è stata mostrata ai media l’anteprima nazionale di R3V@LUT1@N, scritto e diretto da Corrado Ardone, primo film immersivo di lunga durata da vivere in prima persona. Non più semplici spettatori, ma protagonisti di un viaggio sensoriale in cui il pubblico entra letteralmente nella storia. R3V@LUT1@N è infatti un’esperienza cinematografica immersiva, un thriller che cala lo spettatore nei panni di un uomo accusato di omicidio, sospeso tra sogno e realtà.
I numerosi giornalisti intervenuti hanno vissuto l’esperienza cinemtografica con grande curiosità, indossando i visori, confrontandosi poi con il cast artistico e tecnico del film, un progetto che nasce a Napoli grazie al lavoro di artisti e professionisti tutti partenopei.
Il cinema immersivo non nasce oggi, ha iniziato a farsi strada con esperimenti in festival e rassegne di settore negli Stati Uniti e in Asia, dove il confine tra cinema e realtà virtuale si è fatto sempre più labile, ma R3V@LUT1@N porta in Italia la tecnologia e la applica per la prima volta a un film di lunga durata, con un impianto narrativo da thriller che coniuga tensione, linguaggio cinematografico e totale immersione dello spettatore, un’operazione pionieristica che trasforma un genere classico in un’esperienza senza precedenti: le riprese, realizzate in 180 gradi con qualità 6K, garantiscono un realismo visivo e una profondità narrativa che immergono il pubblico nella scena. Ogni inquadratura è un mondo da esplorare, in cui la percezione dello spettatore non è più mediata da uno schermo, ma diventa parte integrante dell’azione.
Il progetto si realizza grazie alla collaborazione di realtà partenopee, tra le più importanti del settore: WIPLab, FilmIt Pro, Maxima Film, The Cult film. Con la produzione di Marzio Honorato, Fernando Pintus, Carlo Licenziato, Roberto Parlati, Roberto Palladino, Corrado Ardone. La scenografia è di Peppe Zarbo, la fotografia di Roberto Parlati, montaggio ed effetti visivi di Cesare Pistilli, audio di presa diretta Carlo Licenziato. Un cast corale accompagna questa sfida tecnologica e narrativa: Annalisa Pennino, Rita Rusciano, Federica Aiello, Peppe Zarbo, Massimo Peluso. Con la partecipazione di Marzio Honorato.