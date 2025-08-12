Jennifer Lopez e il grillo che le è saltato addosso sul palco. VIDEO

Jennifer Lopez e il grillo che le è saltato addosso sul palco di Almaty. VIDEOMusica
Un ospite inaspettato ha movimentato l’ultima esibizione di J. Lo durante il concerto tenuto domenica ad Almaty, l’ex capitale del Kazakhstan
Un grillo è stato l’ospite inaspettato sul palco di Jennifer Lopez in Kazakhstan. L’insetto ha movimentato l’ultima esibizione della popstar durante il concerto tenuto domenica ad Almaty, l’ex capitale del Paese. La cantante si è trovata a condividere la scena con quell’ospite del tutto particolare e, lei che è così abituata a fare duetti con colleghi e star di ogni tipo, non si è certo tirata indietro di fronte all’amico grillo.
Il video dell’episodio, diffuso rapidamente online (e visibile in fondo a questo articolo), mostra il grillo arrampicarsi sul corpo di Jennifer Lopez mentre lei esegue uno dei suoi brani più celebri, Let’s Get Loud.
L’insetto sul vestito e la reazione della cantante
La scena è avvenuta in diretta davanti a migliaia di fan. Jennifer Lopez ha interrotto il canto per un istante, sorridendo mentre il grillo si muoveva dalla vita verso il busto. Ha proseguito a cantare mentre l’animale saliva fino al collo, per poi rimuoverlo con un gesto fluido e sicuro.
“It was tickling me” (in italiano: Mi stava facendo il solletico), ha commentato la cantante, portandosi una mano al collo. La musicista ha successivamente condiviso sul suo profilo Instagram il filmato dell’accaduto, accompagnandolo con parole di grande ironia.
Performance impeccabile nonostante l’imprevisto
Nell’esibizione, parte del tour Up All Night: Live in 2025, Jennifer Lopez, 56 anni, indossava un abito nero con tagli strategici. Il grillo ha percorso l’intero corpetto fino al collo, dove la cantante lo ha afferrato con eleganza e lanciato via in maniera teatrale. “He was tickling me!” (Tradotto come “mi sta facendo il solletico”), ha detto sorridendo.
Un account di fan ha pubblicato il momento da diverse angolazioni, ricevendo numerosi commenti di apprezzamento per la prontezza e la professionalità con cui l’artista ha gestito l’imprevisto. “Non ha nemmeno fatto una piega! Livello professionale”, ha scritto un utente. “L’ha gestita così bene, io sarei crollato lì sul posto”, ha aggiunto un altro.
Altri momenti memorabili del tour
Non è la prima volta che l'Up All Night: Live in 2025 fa notizia. Durante una tappa, la cantante nominata ai Grammy ha affrontato un piccolo incidente di guardaroba quando la cintura con frange della sua gonna è caduta improvvisamente, lasciandola sorpresa. In un’altra occasione, ha risposto con ironia a un fan che le aveva chiesto di sposarlo, replicando: “I think I'm done with that” (traducibile così: “Penso di aver già dato”).
Il tour e i prossimi appuntamenti
La tournée è iniziata l’8 luglio in Spagna e comprende 21 concerti, con conclusione prevista per martedì 12 agosto in Sardegna. Dopo questa serie di spettacoli, Jennifer Lopez sarà protagonista di una residency a Las Vegas con lo stesso titolo, a partire dal 30 dicembre con quattro show speciali per la settimana di Capodanno e altri otto a marzo 2026 a The Colosseum del Caesars Palace.
Questi impegni seguono la sua precedente residency da 120 spettacoli al Planet Hollywood Resort & Casino, tenutasi dal 2016 al 2018.
Di seguito potete guardare il video del grillo che si arrampica sul corpo di Jennifer Lopez sul palco.
