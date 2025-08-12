Jennifer Lopez e il grillo che le è saltato addosso sul palco. VIDEO

Un grillo è stato l’ospite inaspettato sul palco di Jennifer Lopez in Kazakhstan. L’insetto ha movimentato l’ultima esibizione della popstar durante il concerto tenuto domenica ad Almaty, l’ex capitale del Paese. La cantante si è trovata a condividere la scena con quell’ospite del tutto particolare e, lei che è così abituata a fare duetti con colleghi e star di ogni tipo, non si è certo tirata indietro di fronte all’amico grillo. Il video dell’episodio, diffuso rapidamente online (e visibile in fondo a questo articolo), mostra il grillo arrampicarsi sul corpo di Jennifer Lopez mentre lei esegue uno dei suoi brani più celebri, Let’s Get Loud.

“It was tickling me” (in italiano: Mi stava facendo il solletico), ha commentato la cantante, portandosi una mano al collo. La musicista ha successivamente condiviso sul suo profilo Instagram il filmato dell’accaduto, accompagnandolo con parole di grande ironia.

La scena è avvenuta in diretta davanti a migliaia di fan. Jennifer Lopez ha interrotto il canto per un istante, sorridendo mentre il grillo si muoveva dalla vita verso il busto. Ha proseguito a cantare mentre l’animale saliva fino al collo, per poi rimuoverlo con un gesto fluido e sicuro.

Performance impeccabile nonostante l’imprevisto

Nell’esibizione, parte del tour Up All Night: Live in 2025, Jennifer Lopez, 56 anni, indossava un abito nero con tagli strategici. Il grillo ha percorso l’intero corpetto fino al collo, dove la cantante lo ha afferrato con eleganza e lanciato via in maniera teatrale. “He was tickling me!” (Tradotto come “mi sta facendo il solletico”), ha detto sorridendo.

Un account di fan ha pubblicato il momento da diverse angolazioni, ricevendo numerosi commenti di apprezzamento per la prontezza e la professionalità con cui l’artista ha gestito l’imprevisto. “Non ha nemmeno fatto una piega! Livello professionale”, ha scritto un utente. “L’ha gestita così bene, io sarei crollato lì sul posto”, ha aggiunto un altro.