David Byrne porta in Italia "Who Is The Sky?": tra date nel 2026

Il musicista scozzese sarà a Bari, Lucca e Marostica per presentare dal vivo il suo nuovo progetto discografico
David Byrne è pronto a tornare in Italia. Il musicista scozzese porterà il suo nuovo progetto Who Is The Sky? in tour, toccando anche il nostro Paese con tre date prodotte da D’Alessandro e Galli: il 23 giugno a Bari, il 25 giugno a Lucca, il 26 a Marostica.
Un nuovo progetto musicale
Dopo il successo internazionale di American Utopia - album tour, spettacolo di Broadway premiato con un Grammy e film diretto da Spike Lee – Byrne torna dal vivo per presentare al pubblico le canzoni del suo prossimo album, frutto di un periodo di intensa ricerca artistica, tra esplorazione personale, nuove collaborazioni creative e un rinnovato desiderio di raccontare la complessità dell'esperienza umana attraverso musica, ironia e visione.
Who Is The Sky? segna il ritorno alla musica di Byrne dopo la temporanea pausa dalla scrittura per dedicarsi ad altre forme creative: cucina, disegno, appunti sparsi di testi e melodie. Da questo "magazzino di idee" è nato un ciclo di nuove canzoni sviluppato insieme al produttore Kid Harpoon (Tom Hull), figura chiave della musica pop contemporanea che ha contribuito a dare al progetto una dimensione sonora vibrante e accessibile.
Canzoni e guest star
Il disco si muove sulla scia dei temi ottimistici e umanisti di American Utopia, approfondendo la ricerca di Byrne su connessione, comunità e trasformazione personale. Con il suo stile narrativo unico, l'artista costruisce mini-storie ricche di humour e riflessione, come My Apartment Is My Friend, She Explains Things to Me o I Met the Buddha at a Downtown Party, in cui osservazioni del quotidiano si intrecciano a spunti filosofici e a un'ironia lucida e contagiosa. Guest d'eccezione nel disco includono Hayley Williams (Paramore), St. Vincent e Tom Skinner (The Smile), mentre sul versante ritmico tornano storici collaboratori di Byrne come il percussionista brasiliano Mauro Refosco.
Le tappe italiane del tour di Who Is The Sky? di David Byrne
- Bari, Locus Festival, martedì 23 giugno
- Lucca, Lucca Summer Festival, giovedì 25 giugno
- Marostica, Marostica Summer Festival, venerdì 26 giugno