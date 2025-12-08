David Byrne porta in Italia "Who Is The Sky?": tra date nel 2026

Il musicista scozzese sarà a Bari, Lucca e Marostica per presentare dal vivo il suo nuovo progetto discografico

David Byrne è pronto a tornare in Italia. Il musicista scozzese porterà il suo nuovo progetto Who Is The Sky? in tour, toccando anche il nostro Paese con tre date prodotte da D’Alessandro e Galli: il 23 giugno a Bari, il 25 giugno a Lucca, il 26 a Marostica.

Un nuovo progetto musicale

Dopo il successo internazionale di American Utopia - album tour, spettacolo di Broadway premiato con un Grammy e film diretto da Spike Lee – Byrne torna dal vivo per presentare al pubblico le canzoni del suo prossimo album, frutto di un periodo di intensa ricerca artistica, tra esplorazione personale, nuove collaborazioni creative e un rinnovato desiderio di raccontare la complessità dell'esperienza umana attraverso musica, ironia e visione.

Who Is The Sky? segna il ritorno alla musica di Byrne dopo la temporanea pausa dalla scrittura per dedicarsi ad altre forme creative: cucina, disegno, appunti sparsi di testi e melodie. Da questo "magazzino di idee" è nato un ciclo di nuove canzoni sviluppato insieme al produttore Kid Harpoon (Tom Hull), figura chiave della musica pop contemporanea che ha contribuito a dare al progetto una dimensione sonora vibrante e accessibile.