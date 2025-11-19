David Byrne, il nuovo singolo T Shirt è scritto con Brian Eno

Il panorama musicale internazionale accoglie un inatteso ritorno di sintonia creativa: David Byrne pubblica un nuovo singolo nato dalla collaborazione con Brian Eno, rilanciando un legame artistico che ha segnato intere generazioni. Il singolo, dopo alcune anticipazioni dal vivo legate all’uscita del recente album Who Is The Sky?, approda ora nella sua forma ufficiale, accompagnando un tour che nel 2026 farà tappa anche in Italia



C’è un inatteso ritorno di sintonia creativa: David Byrne ha pubblicato un nuovo singolo nato dalla collaborazione con Brian Eno, rilanciando un legame artistico che ha segnato intere generazioni. Il singolo si intitola T Shirt e, dopo alcune anticipazioni dal vivo legate all’uscita del recente album Who Is The Sky?, approda ora nella sua forma ufficiale, accompagnando un tour che nel 2026 farà tappa anche in Italia. Si tratta dunque della rinascita di un dialogo artistico, frutto di una scrittura condivisa tra Byrne e Brian Eno, un incontro che riemerge con naturalezza a distanza di anni. Ben prima della pubblicazione, il brano aveva già circolato durante le prime serate dedicate al lancio del sopracitato disco, conquistando un’accoglienza immediata e trasformandosi rapidamente in quello che molti hanno definito un “fan favourite”. Pur non comparendo nella scaletta dell’album, T Shirt si inserisce nel percorso sonoro dello stesso, con un approccio elettro-pop che punta su una dimensione politica temperata da una miscela di ironia e vulnerabilità. Nei concerti convive con i classici dei Talking Heads, in un equilibrio che affianca memorie del passato e tensioni espressive più recenti. Potete ascoltare il singolo T Shirt nel videoclip ufficiale della canzone, che trovate in fondo a questo articolo.

Un ritorno inaspettato: la presenza di Psycho Killer Durante il tour, una scelta ha attirato in particolare l’attenzione del pubblico e dei media: David Byrne è tornato a proporre il brano Psycho Killer, assente dai suoi spettacoli da quasi vent’anni. La decisione ha assunto un peso ulteriore se si considera la storia del brano, primo singolo dei Talking Heads e pietra miliare della new wave. La riemersione di Psycho Killer arriva in un momento in cui l’eredità della band è tornata al centro del dibattito. Nel 2023, infatti, i Talking Heads si erano riuniti pubblicamente per celebrare i quarant’anni di Stop Making Sense, grazie a una riedizione cinematografica realizzata da A24, affiancata da una serie di iniziative e nuove pubblicazioni legate al celebre film-concerto.

Byrne, pur ammettendo in passato di provare qualche rimpianto per la brusca fine dell'esperienza collettiva, ha sempre ribadito l'impossibilità di un ritorno musicale della band. Al magazine Rolling Stone aveva spiegato che quel mondo creativo appartiene a una stagione conclusa, un percorso che, a suo avviso, "non si può replicare".

L'annuncio che ha generato aspettative Le speculazioni su un eventuale ricongiungimento erano esplose a giugno, quando i Talking Heads avevano diffuso sui social la promessa di un grande annuncio. Molti avevano ipotizzato un riavvio dell'attività del gruppo, ma la rivelazione si è poi concentrata su un progetto diverso: la pubblicazione del primo videoclip ufficiale di Psycho Killer. Al centro del video compare Saoirse Ronan, protagonista di una storia diretta dal regista Mike Mills. Ronan interpreta una "everywoman", una figura quotidiana, immersa nella monotonia dell'ufficio, che progressivamente perde il controllo della propria percezione del mondo. Un'immagine che, pur senza modificare i significati originari del brano, ne amplifica la dimensione psicologica.