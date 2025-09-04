Un nuovo album, Who’s The Sky?, scritto con l’obiettivo di divertire e "far capire che le mie canzoni hanno calore". Le collaborazioni con Hayley Williams, St.Vincent e Tom Skinner. Il concerto con Olivia Rodrigo, con cui ha cantato Burning Down The House a New York. La statura artistica che gli consente di non dover per forza dimostrare nulla a nessuno, e il rapporto con l'idea di sbagliare, perché non è semplice essere un artista come lui: abbiamo incontrato David Byrne, questa è la nostra intervista esclusiva

“Volete entrare e sistemare l’attrezzatura? Il tempo c’è, io avrei piacere di pranzare prima di iniziare a chiacchierare. Ci vediamo tra poco”: David Byrne ci accoglie così, con una naturalezza e gentilezza quasi disarmante. Io e Alessandro, l’operatore che da tempo mi accompagna in bellissime avventure lavorative, non sappiamo cosa dire. Lo salutiamo e ringraziamo abbozzando un sorriso, per poi entrare nella stanza e preparare il set. Siamo entrambi un po’ spiazzati, ma positivamente: trovarsi davanti un artista come Byrne che ci invita a casa sua come un amico che conosciamo da anni non è cosa di tutti i giorni. Cerchiamo di non pensarci, e prepariamo tutto prima di uscire. Nella testa mi girano mille idee, ma soprattutto continuo a cantare una canzone del nuovo album di David Byrne, Who’s The Sky?, la numero cinque: è What Is the Reason for It? con la voce di Hayley Williams dei Paramore, una delle mie artiste preferite. Byrne in questo album mi ha tocca nel profondo del cuore: non solo ha lavorato con Hayley, ma anche con St.Vincent, che da sempre è nel mio pantheon musicale. Continuo a pensare alle parole del brano, cammino nel corridoio mentre Alessandro prende qualche luce aggiuntiva. Poi la porta si apre e David Byrne mi guarda e dice: “Eccomi! Entrate così iniziamo”.

"Who's The Sky?", il nuovo album di David Byrne

Prima di cominciare gli dico che l’album mi è proprio piaciuto perché è divertente e irradia gioia, un tema di cui spesso parleremo nella nostra chiacchierata. Lui mi osserva attentamente e dice: “Sai, mi fa molto piacere che tu mi dica questo. Quando ho iniziato a scrivere mi sono detto: divertiamoci, tutti insieme. Ne abbiamo bisogno!” In Who’s The Sky? David Byrne parla molto d’amore, e nel corso della chiacchierata gli chiederò come ha fatto a non banalizzare un tema così importante e di cui parlano in molti. Nei brani tratta anche il tema di come gli uomini, spesso, abbiano la tendenza a sminuire le idee e i punti di vista delle donne, argomento di cui parla la canzone She Explains Things to Me. Tutto con melodie belle e soprattutto uniche, proprio come un artista come lui.

Chi è David Byrne oggi?

David Byrne, bentornato.

Grazie, è bello essere qui.

Ha pubblicato un nuovo album, “Who’s The Sky”, ma chi è David Byrne oggi, dopo una carriera così lunga e diversificata?

Wow, è proprio una bella domanda! Credo di non essere la stessa persona di dieci, venti anni fa, o di molto tempo fa. Continuo ad evolvermi, a provare nuove esperienze. Sto diventando una persona diversa, sotto certi aspetti. Forse fisicamente sono riconoscibile, ma sotto altri aspetti forse sto continuando a cambiare.

La cucina, e la voglia di continuare a sperimentare: "Dopo American Utopia ho continuato la mia evoluzione"

C’è qualcosa che mi affascina davvero della creatività: lei è sempre David Byrne, ma non è mai uguale. Lei riesce in questo intento. "Who's The Sky?" è un melting pot di musica: si sente il timbro di David Byrne, ma allo stesso tempo ci sono delle sfumature provenienti da culture diverse. Dove ha preso ispirazione? So che ha cucinato molto, vero?

Sì, durante la pandemia ero da solo a casa, e mi sono detto: Ecco, questo è proprio il momento giusto per iniziare a cucinare qualcosa così se non riesco a fare qualcosa di buono, nessuno lo saprà, mai! Mi sono specializzato in cucina messicana e indiana e vi dirò, ci sono delle somiglianze: entrambe hanno delle salse piuttosto complesse, e dipende anche se si cucina pesce o carne. Mi sono detto: queste cucine hanno qualcosa in comune, ancora non mi è molto chiaro come, ma è così.

Si è dedicato alla cucina, ha conosciuto da vicino nuove culture. È stato quello il momento in cui si è detto: adesso è arrivato il momento di fare qualcosa di nuovo, di concentrarsi su un capitolo? Ha fatto così tanto con l’album precedente, American Utopia, e non dev’essere facile non ripetersi…

Sì, sono consapevole del fatto che quel tour nello specifico, il mio ultimo tour, ha avuto un ottimo successo, e il pubblico l’ha amato molto. Mi sono detto: ok, adesso devo fare qualcosa non completamente diverso, ma almeno che sia un’evoluzione di quanto fatto in precedenza. Cosa che credo di aver fatto. E continuerò a fare! In quel tour la band, i danzatori, tutti si potevano spostare. Nessuno aveva uno spazio fisso. Mi sono ripromesso di replicare questo modello: non posso certo tornare indietro e far sì che sul palco tutti restino fermi. Tutti si possono spostare come se fosse una coreografia.