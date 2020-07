Spike Lee e David Byrne apriranno il Festival del cinema di Toronto

"American Utopia", la versione filmata da Spike Lee dello show di David Byrne a Broadway, inaugurerà la 45esima edizione della rassegna che prenderà il via il 10 settembre nella città canadese, in forma quasi esclusivamente virtuale a causa del Coronavirus.

“Un viaggio musicale all'insegna dell'apertura, l'ottimismo e la fede nell'umanità in questo momento di grande incertezza per tutto il mondo".

Un'utopia americana per David Byrne e Spike Lee

approfondimento

Stephen King raccomanda il film Da 5 Bloods – Come fratelli

American Utopia, lo show in cui l'ex Talking Head canta, suona e balla a piedi nudi con una troupe di undici musicisti da tutto il mondo e la coreografia di Annie-B Parson, è andato in scena di Broadway nell'autunno 2019 facendo il tutto esaurito fino alla fine di febbraio. Spike Lee ha girato nel corso della programmazione all'Hudson Theatre e il film-concerto andra' in onda in streaming su Hbo dopo la presentazione al festival.

La selezione segna una nuova tappa in una serie di successi che vedono il 63enne regista di "Fa la Cosa Giusta" sulla cresta dell'onda: Lee, che qualche settimana fa ha portato su Netflix il suo film sulla guerra del Vietnam "Da 5 Bloods", ha vinto un Oscar l'anno scorso per la sceneggiatura di "BlacKkKlansman" e avrebbe dovuto presiedere la giuria del Festival di Cannes 2020 prima che la manifestazione cadesse vittima del Covid (AGGIORNAMENTI - SPECIALE - LA MAPPA)