“Da 5 Bloods - Come fratelli”, il ritorno di Spike Lee

Arriva Spike Lee con "Da 5 Bloods", ecco i suoi film cult. FOTO

Dalla piazza alla camera da presa, la battaglia non cambia: lotta al razzismo, alla violenza e importanza alla dignità umana. E anche questa volta Spike Lee dietro la macchina da presa dimostra di saper precedere gli eventi di grande portata sociale e politica capaci di smuovere mezzo mondo.

Da 5 Bloods - Come fratelli, sebbene girato un anno fa, arriva con un timing perfetto, in concomitanza con "Black Lives Matter" uno tra i più grandi movimenti di portata mondiale sceso in strada per dire non alla discriminazione, ed esploso a seguito della morte a Minneapolis dell’afroamericano George Floyd ucciso da un agente di polizia,

Il film, disponibile su Netflix è potente, come lo definisce lo stesso regista, convinto che avrà un forte impatto sul pubblico e che contribuirà ad alimentare il cambiamento culturale. Al centro della storia l'esperienza dei neri americani in Vietnam: quattro veterani tornano nel paese asiatico alla ricerca del loro caposquadra e del tesoro nascosto durante il conflitto, trovandolo ancora sconvolto dalla guerra.