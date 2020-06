Spike Lee: un nuovo poster di “5 Da Bloods”

approfondimento

Spike Lee: il corto "3 brothers" in memoria di Raheem, Garner e Floyd

“La nostra battaglia non è il Vietnam”, Con questo slogan Spike Lee ha presentato su twitter, il nuovo poster del suo film, Da 5 Bloods-Come Fratelli, che sarà disponibile su Netflix a partire dal 12 giugno

Il nuovo poster arriva in un periodo di grande tensione per gli Stati Uniti, momenti di rivolte a sostegno del movimento Black Lives Matter e per protestare (FOTO) contro l'aggressione della polizia che ha causato la morte di George Floyd Proprio per questo sul poster di Da 5 Bloods, ha scelto uno slogan che suona come in una sorta di chiamata alle armi: Sempre sul suo account Twitter, dove ha postato la locandina Spike Lee ha scritto che le battaglie da combattere sono molte di questi tempi, a cominciare dalla lotta per la giustizia sociale.