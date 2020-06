Scopri quanto conosci Spike Lee, ospite a EPCC. FAI IL QUIZ

Il regista premio Oscar sta per tornare con il film "DA 5 Bloods - Come Fratelli" e sarà l’ospite internazionale della decima puntata di E poi c’è Cattelan in cui verrà annunciata la nuova giuria di X Factor 2020. Martedì alle 21.15 su Sky

approfondimento Spike Lee: il corto "3 brothers" in memoria di Raheem, Garner e Floyd Fra i successi di Lee ricordiamo Fa’ la cosa giusta, il film interpretato da Danny Aiello, Rosie Perez, John Turturro, Giancarlo Esposito, Samuel L. Jackson che nel 1989 gli vale la fama internazionale; Mo’ Better Blues, che lancia la carriera di Denzel Washington, presentato al Festival del cinema di Venezia nel 1990; il biopic Malcom X (1992), tratto dall’autobiografia del popolare leader afroamericano. E ancora, Jungle Fever (1991), La 25ª ora (2005) e i più recente BlackKklansman, per cui il regista riceve nel 2019 il Premio Oscar come miglior sceneggiatura non originale. Spike Lee sarà ospite di EPCC LIVE (VIDEO) condotto da Alessandro Cattelan, martedì dalle 21.15 su Sky Uno, in streaming su NOW TV e sempre disponibile on demand. SCOPRI quanto conosci Spike Lee: RISPONDI AL QUIZ (se non visualizzi il contenuto interattivo CLICCA QUI)