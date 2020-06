Scopri quanto conosci Lodo Guenzi, ospite a EPCC. FAI IL QUIZ

Fra gli ospiti della prossima puntata del late night show di prima serata condotto da Alessandro Cattelan il frontman de Lo Stato Sociale, ex giudice di X Factor Italia. Martedì alle 21.15 su Sky

La quarantena ( AGGIORNAMENTI – LO SPECIALE – LA MAPPA ) ? Lodo Guenzi l’ha trascorsa lavorando a una nuova canzone. Questo e molto altro racconterà il cantante, musicista e conduttore ai microfoni di EPCC LIVE , dal Teatro di Via Belli a Milano.

approfondimento

EPCC LIVE è in onda tutti i martedì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455.

Il prossimo ospite di Alessandro Cattelan è il cantante e chitarrista della band bolognese Lo Stato Sociale, che si è fatta conoscere dal grande pubblico dopo il secondo posto al Festival di Sanremo 2018, con il brano “Una vita in vacanza”. La hit è stata certificato disco di platino FIMI con oltre 13 milioni di streaming ed è stato il pezzo più trasmesso in radio per 4 settimane. Il video ufficiale della canzone ha raggiunto oltre 40 milioni di views su Vevo.

Con influenze indie rock ed electro pop, la band fondata da Guenzi con alcuni compagni di liceo nel 2009, esordisce sulla scena musicale italiana nel 2012 con l’album di debutto “Turisti della democrazia”, a cui seguono una serie di successi dai titoli curiosi, da “Buona sfortuna” a “In due è amore, in tre è una festa”, da “Eri più bella come ipotesi” a “Amarsi male”. Due anni più tardi, è con il nuovo disco “L’Italia peggiore” (2014) che la band conquista il pubblico italiano.