Scopri quanto conosci Lella Costa, ospite a EPCC. QUIZ

Giunge alla quarta puntata il late night show da prima serata condotto da Alessandro Cattelan che per l'occasione intervisterà l'attrice, scrittrice e doppiatrice italiana, in scena a EPCC con un monologo ad hoc. Appuntamento martedì alle 21.15 su Sky Uno.

di Floriana Ferrando

Gabriella “Lella” Costa è uno dei volti più conosciuti del panorama del teatro italiano: nota per i suoi monologhi, anche comici, l’artista è tra gli ospiti del quarto appuntamento di EPCC LIVE.

Dopo Dua Lipa, Elodie, Geppi Cucciari, Michael Stipe dei R.E.M., Linus e Jo Squillo, questa settimana Alessandro Cattelan, in diretta dal Teatro di Via Belli a Milano, coinvolgerà l’attrice milanese nei suoi sketch imprevedibili, sottoponendola alle domande più insolite, in uno scambio ironico e divertente. EPCC LIVE è in onda tutti i martedì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455. Inoltre, la Costa delizierà il pubblico con un monologo pensato apposta per il periodo di emergenza globale che stiamo vivendo (AGGIORNAMENTI- LO SPECIALE - LA MAPPA).

Classe 1952, la Costa esordisce a teatro nel 1980 e nel corso della carriera intraprende i più vari progetti professionali, dimostrandosi un’artista poliedrica: salta dal palcoscenico al piccolo schermo, approdando al cinema (anche come doppiatrice) e in radio, firmando anche diverse pubblicazioni. Recentemente ha preso parte ad un importante evento social (seppur lei non sia presente sui social network): lo scorso 25 aprile ha condotto la manifestazione virtuale per il 75esimo anniversario della Liberazione, un appuntamento fatto di musica, racconti, riflessioni per onorare in compagnia l'importante ricorrenza storica, nonostante la quarantena.

Lella Costa sarà ospite dello show condotto da Alessandro Cattelan martedì dalle 21.15 su Sky Uno, in streaming su NOW TV e sempre disponibile on demand.

