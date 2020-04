EPCC LIVE ci ha regalato ieri una prima puntata ricca di spunti di riflessione, oltre che di sano divertimento come di consueto. Abbiamo ammirato, tra gli ospiti, Elodie , la giovane cantante autrice del brano “Andromeda”. Continua a leggere e guarda nel video come si diverte a giocare con i vip in collegamento in sfida con Ale. EPCC vi aspetta tutti i martedì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455

Una prima puntata all'insegna dell'intrattenimento intelligente e della voglia di condividere questo difficile presente, quella di EPCC LIVE che si è aperto con il saluto di Paolo Nespoli collegato con Alessandro Cattelan via webcam dagli Usa. Dopo i commenti e i consigli dell'astronauta ("Uno è chiuso in casa e gli sembra di aver perso il mondo...Focalizziamoci sulle cose in più, non sulle cose che mancano"), è stata la volta dell'intervista a Linus che con il collega nell’etere Alessandro Cattelan, ha giocato al celebre “Bomber Advisor”. A seguire, la cantante romana Elodie che dopo aver raccontato come stia trascorrendo questa clausura insieme a Marracash, si è divertita a giocare con il padrone di casa che ha voluto sfidarla. In collegamento via webcam 9 i vip che hanno partecipato: Annalisa, Fabio Caressa, Martin Castrogiovanni, Leo Gassmann, Jake La Furia, Federica Nargi e Alessandro Matri, Shade, Jo Squillo e Ivan Zaytsev.

Guarda il video e non perdere il prossimo appuntamento con EPCC, tutti i martedì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455.