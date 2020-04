Il secondo appuntamento di Epcc Live (l’episodio è disponibile on demand), ha visto in qualità di ospite, Jo Squillo accompagnata dalle sue inseparabili “co-protagoniste”: Valentina e Michelle. Per chi non lo sapesse, stiamo parlando dei due manichini con cui tutti i giorni l’artista intrattiene i suoi numerosissimi follower (l’appuntamento è su Instagram dalle 17 alle 18 durante il suo dj set social "Jo in The House").



Dopo l’apertura di Michael Stipe sulle note del suo "No Time For Love Like Now", il nuovo singolo svelato solo pochi giorni fa e scritto insieme ad Aaron Dessner dei The National per il suo progetto Big Red Machine, è arrivata in studio lei, l’inarrestabile Jo Squillo che, tra le altre cose, ci ha commosso raccontando il dolore vissuto per la perdita dei suoi genitori. Ma l’amore vince su tutto, e anche la sofferenza può trasformarsi in forza e infondere coraggio. Con la sua proverbiale ironia, Jo ci ha raccontato della sua passione per i viaggi, viaggi che spesso si sono rivelati delle vere e proprie avventure, grazie alle quali ha potuto conoscere personalmente tante celeb a cui ha stretto la mano...Donald Trump, Kevin Costner, Bruce Willis. Jo Squillo, in un momento di emergenza COVID-19 come questo (AGGIORNAMENTI- LO SPECIALE - LA MAPPA), ha voluto sdrammatizzare il presente con il suo stile e la giusta dose di spensieratezza e speranza.