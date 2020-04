La seconda puntata di EPCC LIVE , andata i n onda martedì 14 aprile su Sky Uno , ha visto come ospiti Michael Stipe, Jo Squillo, i Sottotono, Imen Jane e Alessandro Borghi . Un secondo appuntamento in cui non sono mancati all’appello divertimento, ironia ma anche attualità e spunti di riflessione su quanto stiamo vivendo. Ecco tutto quello che è successo. EPCC vi aspetta tutti i martedì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455

di Camilla Sernagiotto

La seconda puntata di EPCC LIVE, andata in onda martedì 14 aprile su Sky Uno, è stato un concentrato di emozioni varie. Dal divertimento alla commozione, tutta la vasta gamma di stati d’animo è stata toccata, a partire dalle note e dalle parole da brivido, molto attuali, di Michael Stipe con cui è incominciato questo appuntamento.

Now time for love like now è il brano che ha fatto da incipit sonoro alla puntata, il cui testo sembra scritto proprio su misura di quanto stiamo vivendo. Eppure Michael Stipe, come ha raccontato, ha scritto questa canzone tempo fa, ben prima dell’emergenza Covid-19 (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SUL CORONAVIRUS - LO SPECIALE - LA MAPPA).

Michael Stipe in diretta video

In diretta video, Stipe ha raccontato ad Alessandro Cattelan e al pubblico come sta vivendo il lockdown a casa assieme a sua madre, raggiunta dopo avere lasciato New York. Tra come si cucinano i fagioli e la ricerca di fonti attendibili per arginare le fake news, Michael Stipe ha dato ottimi consigli per trascorrere il periodo di isolamento.

E alla domanda di Cattelan, ricollegandosi alla celebre hit dei R.E.M.,"Its the end of the world as we know it?" ha risposto di no. Forse questa è l’occasione per non farlo finire. Ma dobbiamo impegnarci.

Per questa puntata il “coro” virtuale è stato quello dei ragazzi di quinta del Liceo Cornelio Tacito di Roma.

Jo Squillo ospite in studio

La seconda ospite è stata Jo Squillo assieme alle ormai sue inseparabili co-protagoniste: Valentina e Michelle, i due manichini con cui tutti i giorni Jo Squillo intrattiene i suoi follower su Instagram dalle 17 alle 18 durante il suo dj set social "Jo in The House".

Tra momenti commuoventi in cui ha raccontato del dolore che ha dovuto affrontare per la perdita dei genitori fino al racconto più leggero dei tanti Vip a cui ha stretto la mano (e non solo) come Donald Trump, Kevin Costner e Bruce Willis, Jo Squillo si è aperta molto nello studio di EPCC LIVE.

Imen Jane e Alessandro Borghi

Ci sono stati poi i consigli e le previsioni economiche di Imen Jane, specializzata in economia e fondatrice di Will che è stata inserita tra i giovani talenti italiani Forbes Under 30.

Alessandro Borghi in videocall ha invece parlato della serie tv Diavoli di cui è protagonista assieme a Patrick Dempsey, in onda su Sky Atlantic dal 17 aprile in prima serata. Lui in questo lockdown legge, guarda tantissimi film e suona la chitarra, sfruttando così nel migliore dei modi il tempo a disposizione.

Il ritorno dei Sottotono

Un momento emozionante è stato anche il ritorno dei Sottotono, collegati in videocall con Alessandro Cattelan che è un loro fan da sempre. Per averne la prova, Fish e Tormento hanno chiesto ad Alessandro di cantare Amor de mi vida. E lui ha fatto faville! Tanto da fare un bis cantando un’altra hit dei Sottotono, La mia coccinella.

Scoprendo inoltre i Sottotono in studio assieme ad Alessandro Cattelan, per un live degno di EPCC LIVE!