di Floriana Ferrando

Si è fatta conoscere grazie ad un talent show e da lì (era il 2016) la sua carriera di cantante non si è più fermata: Elodie racconterà questo e molto altro ad Alessandro Cattelan, che ospita l’artista nel salotto di EPCC LIVE, presso il Teatro di Via Belli a Milano. Appuntamento martedì alle 21.15 su Sky Uno (in streaming su NOW TV e sempre disponibile on demand).

La romana Elodie Di Patrizi, conosciuta semplicemente come Elodie, ha in attivo tre album in studio e vanta numerose collaborazioni con artisti italiani. Fra un disco d’oro e un disco di platino, alcune delle sue hit sono diventate negli ultimi anni dei veri e propri tormentoni. L’artista approda anche sul palco del Festival di Sanremo: partecipa per la prima volta nel 2017, tornando ad esibirsi nella città dei fiori quest’anno, nella 70esima edizione della kermesse canora.

Elodie sarà protagonista insieme ad Alessandro Cattelan della prima puntata di EPCC LIVE, l’appuntamento in diretta con cui lo showman torna in tv dopo il successo social di EPCC Alive, la versione dello scorso marzo in tre mini-puntate, pensata ad hoc per il social e web.

Nel pieno rispetto delle norme previste dall’emergenza, Elodie sarà ospite dello show condotto da Alessandro Cattelan martedì dalle 21.15 su Sky Uno, in streaming su NOW TV e sempre disponibile on demand.

