Dopo le due straordinarie mini-puntate, versioni “speciali” di E poi c’è Cattelan, il late show di Sky prodotto da quest’anno da Fremantle in onda su Sky Uno a partire dal 7 aprile, eccoci al terzo appuntamento con EPCC ALIVE. E dopo gli ospiti d'eccezione, Federica Pellegrini e Valerio Mastandrea, Mika e Chef Giorgio Locatelli, stasera è il turno di Paolo Sorrentino, Alessandro Del Piero e Robbie Williams.

Dopo il consueto monologo iniziale di Cattelan, accompagnato come sempre dai fedelissimi Marco Villa e Street Clerks, le webcam si accenderanno sui tre ospiti: il Premio Oscar® Paolo Sorrentino, le cui immagini iconiche di “The Young Pope” e “The New Pope” in molti avevano negli occhi guardando il potentissimo “quadro” di Papa Francesco in preghiera in una Piazza San Pietro deserta; quindi, lo storico numero 10 della Juventus Alessandro Del Piero che, da Los Angeles, dirà la sua su come lo sport ha affrontato l’emergenza; infine, collegamento con Robbie Williams, tra gli artisti più premiati del pianeta e con oltre 80 milioni di album venduti in tutto il mondo, che in questi giorni sta raccontando la sua vita forzatamente casalinga con delle originali e seguitissime dirette Instagram.