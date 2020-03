"#ioresto" a casa è diventato il grido di battaglia per fronteggiare la situazione di emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19. Una battaglia che vede coinvolti tutti, in Italia e nel mondo. L’invito a restare a casa evitando le relazioni sociali, arriva anche dagli artisti che sempre più numerosi stanno aderendo alla campagna nata in rete e rilanciata dal ministro per i Beni e le attività culturali e per il Turismo. Molte le iniziative social, le testimonianze e i “concerti da casa”.

Anche Alessandro Cattelan resta a casa e da lì presenta “EPCC ALIVE” che sarà online martedì 17, a partire dalle 21 solo sui profili Instagram, Facebook, Twitter e YouTube di Cattelan, di EPCC e di Sky Uno (@alecattelan, @epccattelan, @skyuno).

Non una diretta Instagram ma un formato ridotto di una versione “speciale” di E poi c’è Cattelan, il late show di Sky prodotto da quest’anno da Fremantle, pensata ad hoc per i social. “Epcc Alive” terrà compagnia via social al pubblico di EPCC e a tutti quelli che vorranno seguirle l’appuntamento con Cattelan e i suoi due ospiti Federica Pellegrini e Valerio Mastandrea. Altra occasione per non perdere “Epcc Alive”: il lancio di una nuova hit di Cattelan - con gli Street Clerks e il contributo straordinario di numerose guest - che, dopo “Broccoletti” e “Telefonino”, si candida ad essere il prossimo tormentone estivo.



Last but not least, ricordiamoci che "bisogna lavare spesso le mani", a questo coro si unisce anche Alessandro Cattelan che, insieme a un folto gruppo di amici in collegamento, sceglie di farlo in musica. Nasce così LA FROTA, un po’ tormentone estivo, un po’ tutorial su come lavarsi le mani.

Con Ale, nel video de LA FROTA, tante guest, tutti in collegamento video: Luca Argentero e Cristina Marino, Elisabetta Canalis, Papu Gomez, Jake La Furia, Miriam Leone, Francesco Mandelli, Emma Marrone, Frank Matano, Francesca Michelin, Gregorio Paltrinieri, Federico Russo, Ludovica Sauer, Bebe Vio, oltre agli altri componenti della famiglia di EPCC, gli Street Clerks (anche autori del testo), “il Villa” Marco Villa e Carlo Crocchiolo il mitologico “zio ubriaco”.