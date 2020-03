Dopo la prima entusiasmante puntata che ha visto protagonisti Federica Pellegrini e Valerio Mastandrea , eccoci giunti al secondo appuntamento con EPCC ALIVE . Alle ore 21 solo sui profili Instagram, Facebook e Twitter di Cattelan, EPCC, Sky Uno e NOW TV e sul canale YouTube di Sky, Ale ti aspetta in "compagnia" di Mika e Chef Giorgio Locatelli .

Nella prima "mini-puntata", una versione “speciale” di E poi c’è Cattelan, il late show di Sky prodotto da quest’anno da Fremantle, abbiamo visto insieme ad Ale, Federica Pellegrini e Valerio Mastandrea, due ospiti d'eccezione che ci hanno raccontato di sé e che hanno condiviso il loro punto di vista sul difficile presente che stiamo vivendo a causa del Coronavirus. Abbiamo ballato al ritmo della nuova hit di Cattelan: Frota! (La cuarantena). E se vi state chiedendo cosa ci aspetta stasera in questo secondo appuntamento, non resta che sintonizzarvi alle ore 21 solo sui profili Instagram, Facebook e Twitter di Cattelan, di EPCC, di Sky Uno e di NOW TV (@alecattelan, @epccattelan, @skyuno, @NOWTV_It) e sul canale YouTube di Sky.

Anche questa settimana Alessandro ci terrà compagnia e questa volta lo farà insieme all’amatissimo Mika, star internazionale eclettica e dalla straordinaria carriera artistica nonché ex giudice di X Factor, e Giorgio Locatelli, chef stellato di casa a Londra che nei suoi due anni in giuria a MasterChef Italia ha conquistato anche il pubblico italiano. Non ultimo, in apertura c'è il monologo di Cattelan accompagnato come sempre dai fedelissimi Marco Villa e Street Clerks.

