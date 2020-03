Alessandro Cattelan torna per la gioia di tutti i suoi fan con una puntata speciale annunciata sui suoi social e per far fronte all’emergenza Covid-19, lo fa da casa, come tanti altri suoi illustri colleghi che sempre più numerosi stanno aderendo alla campagna "#iorestoacasa".

Si tratta di una "mini-puntata", una versione “speciale” di E poi c’è Cattelan, il late show di Sky prodotto da quest’anno da Fremantle, pensata ad hoc per i social che andrà in contemporanea sui profili Instagram, Facebook, Twitter e YouTube di Cattelan, di EPCC e di Sky Uno (@alecattelan, @epccattelan, @skyuno). A “Epcc Alive”, insieme ad Alessandro Cattelan, troviamo Federica Pellegrini e Valerio Mastandrea, due ospiti d'eccezione. Ale, in barba alla clausura forzata, è riuscito a inventarsi un nuovo modo per stare insieme e condividere questo momento con la giusta dose di ironia e lo spirito giusto che serve in casi come questi. Un vero e proprio "protocollo di emergenza per EPCC", una puntata "casalinga" nel corso della quale assisteremo tra l'altro al lancio di una nuova hit di Cattelan: Frota! (La cuarantena).

Come Ale ha scritto sul suo profilo Instagram, "Frota significa STROFINA! Perché non dobbiamo dimenticarci di lavarci bene le mani anche quando quest'emergenza sarà finita".