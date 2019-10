Il primo live di X Factor 2019 si accende con Mika, che torna al talent di Sky dopo essere stato per tre edizioni protagonista al tavolo dei giudici. Ora il cantante fa il suo ritorno a X Factor come ospite sul palco, nella puntata d’esordio del live show dell’edizione 2019, che andrà in onda giovedì 24 ottobre. “È una grande emozione tornare”, ha detto Mika in un videomessaggio inviato a X Factor su Instagram. La prima puntata dei Live di X Factor 2019 sarà su Sky Uno giovedì 24 ottobre alle 21.15, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su Now TV.

Mika presenta il suo nuovo disco

Mika torna per una notte a X Factor per presentare il suo ultimo lavoro, il disco “My name is Michael Holbrook”, che da novembre porterà in giro per l’Italia con il “Revelation Tour”. Si tratta del suo quinto album in studio. “Sentivo la pressione di tornare con un album dopo 4 anni”, ha spiegato Mika a Sky Tg24. “Sarà un album molto intimo, dove utilizzo tutte le mie differenze di musica, di cultura e le uso come bandiera”. Il cantautore racconta nelle nuove canzoni una pagina di vita molto importante: "I nuovi brani parlano di cose che normalmente avrei nascosto, cose che fanno male", racconta riferendosi alle "persone che sono morte in questi ultimi due anni" e a "un incidente di mia sorella". "Mi sono reso conto che invece di essere smontato da queste sfide, potevano essere trasformate in cose belle".