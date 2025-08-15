Bastille tra mito e musica: l’ultima parte di ‘&’ è pura poesia

Un tramonto che cade su un cerchio perfetto: oggi, 15 agosto 2025, i Bastille pubblicano la Parte 4 di “&” (Ampersand), il progetto-concept che negli ultimi dodici mesi ha visto Dan Smith trasformarsi in narratore di storie sospese tra mito, cinema e ricordi collettivi. Quattro capitoli, ciascuno con il proprio respiro e il proprio immaginario, che si chiudono ora in un epilogo intimo, denso e poetico. Nell’ultimo capitolo, la band si muove tra personaggi che portano con sé tensione e destino: Bonnie & Clyde, amanti fuorilegge consegnati all’immaginario pop; Bathsheba & Him, racconto biblico filtrato da sguardi contemporanei; e Bored & Overboard (Pandora’s Box), in cui il mito greco si piega a una riflessione sull’attesa e sull’inevitabile. La Parte 4 è arricchita da registrazioni live realizzate da Arte alla Turner Gallery: performance senza filtri che riportano le canzoni alla loro essenza, come se la storia si raccontasse direttamente in un salotto, con il pubblico a un passo.