Dai miti al pop: il viaggio dei Bastille, da Bathsheba al futuro

Con Bathsheba & Him, i Bastille chiudono un ciclo e ne aprono un altro: un singolo potente e cinematografico che intreccia mito e vulnerabilità, aprendo il capitolo finale di Ampersand. Ma è anche l’occasione per ripercorrere dieci anni di musica, concept album e narrazioni che hanno trasformato la band in una delle voci più originali del pop contemporaneo

È un nuovo tassello di un progetto che ha fatto della narrazione la sua cifra profonda. E se ogni canzone dell’era Ampersand è una storia a sé, questa è forse la più umana di tutte. All’interno dell’universo creativo dei Bastille, “Bathsheba & Him” assume anche il ruolo di ponte narrativo. Fa parte di “&” (Ampersand) – Part Four, il quarto e conclusivo atto di un progetto ambizioso concepito come un’antologia musicale di storie ispirate a personaggi storici, mitologici e culturali. Questo brano, incluso in Ampersand – Part Four in uscita a metà agosto, anticipa la conclusione di un viaggio artistico iniziato l’anno precedente. Si percepisce da subito la continuità con gli altri racconti dell’era Ampersand: un’introduzione evocativa, quasi filmica, ci accoglie come se sfogliassimo le pagine di un libro di storie antiche. È l’ennesima dimostrazione di come i Bastille siano riusciti a evolvere la loro musica spingendosi oltre la formula del pop tradizionale, per creare invece un’esperienza immersiva dove ogni canzone è un capitolo di una storia più ampia.

C’è una tensione che pulsa sotto ogni nota, una ferita antica che torna a bruciare con voce nuova. Con l'ingresso del mese di agosto i Bastille pubblicano “Bathsheba & Him”, il singolo che apre l’ultimo capitolo del progetto “&” (Ampersand). È una canzone che non grida, ma colpisce in profondità: racconta la storia di Bathsheba, la donna del mito biblico, attraverso uno sguardo moderno e partecipe, restituendole finalmente parola e presenza. Con arrangiamenti eleganti e malinconici, e una scrittura che unisce delicatezza e dolore, la band londinese costruisce un dialogo tra chi ha subito e chi ha scelto per sé e per l’altro. Il titolo stesso – Bathsheba & Him – suggerisce un confronto tra voci e prospettive, tra intimità e distanza. La voce di Dan Smith, fragile e intensa, guida l’ascolto tra emozioni trattenute e rabbia sommessa, mentre archi e synth accarezzano un racconto che parla di potere, sguardi imposti, memoria.

Dal progetto “Intro” a “Give Me the Future”: coerenza e narrazione

Con “Bathsheba & Him” entriamo nel cuore del progetto “Intro”, il nome con cui i fan si riferiscono al ciclo Ampersand, inaugurato dal brano “Intros & Narrators”. Ma cosa distingue e allo stesso tempo collega Ampersand al precedente lavoro in studio Give Me The Future + Dreams of the Past del 2022?

Give Me The Future era un viaggio proiettato in avanti: un album concettuale che esplorava l’era digitale, la tecnologia e l’evasione futuristica. Dan Smith e compagni vi dipingevano un mondo iperconnesso, traendo ispirazione da romanzi di fantascienza e cultura pop anni ’80, il tutto sorretto da melodie synth-pop scintillanti. Anche sul piano narrativo, Give Me The Future non mancava di originalità, includendo interludi parlati e chiudendosi idealmente con la sezione Dreams of the Past, più riflessiva e retrospettiva.

Il progetto “&” (Ampersand) sposta lo sguardo dal futuro al passato, ma con uno spirito altrettanto visionario. Invece di mondi virtuali e futuri distopici, Ampersand ci trascina in racconti di figure storiche, mitologiche e letterarie. Ogni brano è una novella in musica: “Eve & Paradise Lost”, “Leonard & Marianne”, “Blue Sky & The Painter”, sono solo alcuni titoli che rievocano storie d’altri tempi con un linguaggio sonoro contemporaneo.

Il collegamento con Give Me The Future sta nell’approccio creativo: in entrambi i casi, Bastille costruisce un universo narrativo coeso, con una cura meticolosa per la narrativa e l’immersione dell’ascoltatore. Sul piano sonoro, Ampersand rappresenta un’evoluzione: se il disco precedente spingeva sul pop elettronico, qui troviamo arrangiamenti più orchestrali e intimi, ma sempre riconoscibili nel marchio Bastille.