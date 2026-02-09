Tra indagini, tensioni morali e conflitti personali, la serie esplora temi come identità, colpa, giustizia e legami affettivi. Al centro della storia, lo sceriffo Mickey Fox, interpretato da Morena Baccarin (Gotham, Homeland e Deadpool). La prima parte della serie, composta da nove episodi, sarà disponibile dal 10 febbraio in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, con due episodi a settimana e un finale trasmesso separatamente
Crimine e mistero si intrecciano con il dramma familiare in SHERIFF COUNTRY, la nuova serie poliziesca che amplia l’universo narrativo di Fire country. Tra indagini, tensioni morali e conflitti personali, la serie esplora temi come identità, colpa, giustizia e legami affettivi. Al centro della storia c’è lo sceriffo Mickey Fox, interpretato da Morena Baccarin — nota per i suoi ruoli in Gotham, Homeland e Deadpool. La prima parte della serie, composta da nove episodi, sarà disponibile dal 10 febbraio in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, con due episodi a settimana e un finale trasmesso separatamente. SHERIFF COUNTRY è stata già confermata per una seconda stagione.
la sinossi
Morena Baccarin interpreta l’integerrima sceriffo Mickey Fox, sorellastra di Sharon Leone (Diane Farr in Fire Country), capo divisione dei Cal Fire. Mentre pattuglia le strade della cittadina di Edgewater, Mickey indaga su attività criminali e deve al contempo fare i conti con il padre ex detenuto Wes (W. Earl Brown), coltivatore di marijuana che vive fuori dal sistema, e con un misterioso incidente che coinvolge Skye (Amanda Arcuri), la figlia ribelle.
CREDITI
La serie SHERIFF COUNTRY, prodotta da Jerry Bruckheimer Television e CBS Studios, è stata creata da Max Thieriot insieme con Joan Rater e Tony Phelan. Alla regia ci sono James Strong e Kevin Alejandro. Fanno parte del cast: Morena Baccarin, W. Earl Brown, Matt Lauria, Christopher Gorham, Michele Weaver e Amanda Arcuri.