Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

SHERIFF COUNTRY, al via su Sky la nuova serie poliziesca con Morena Baccarin

Serie TV

Tra indagini, tensioni morali e conflitti personali, la serie esplora temi come identità, colpa, giustizia e legami affettivi. Al centro della storia, lo sceriffo Mickey Fox, interpretato da Morena Baccarin (Gotham, Homeland e Deadpool). La prima parte della serie, composta da nove episodi, sarà disponibile dal 10 febbraio in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, con due episodi a settimana e un finale trasmesso separatamente

Crimine e mistero si intrecciano con il dramma familiare in SHERIFF COUNTRY, la nuova serie poliziesca che amplia l’universo narrativo di Fire country. Tra indagini, tensioni morali e conflitti personali, la serie esplora temi come identità, colpa, giustizia e legami affettivi. Al centro della storia c’è lo sceriffo Mickey Fox, interpretato da Morena Baccarin — nota per i suoi ruoli in Gotham, Homeland e Deadpool. La prima parte della serie, composta da nove episodi, sarà disponibile dal 10 febbraio in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, con due episodi a settimana e un finale trasmesso separatamente. SHERIFF COUNTRY è stata già confermata per una seconda stagione.

la sinossi

Morena Baccarin interpreta l’integerrima sceriffo Mickey Fox, sorellastra di Sharon Leone (Diane Farr in Fire Country), capo divisione dei Cal Fire. Mentre pattuglia le strade della cittadina di Edgewater, Mickey indaga su attività criminali e deve al contempo fare i conti con il padre ex detenuto Wes (W. Earl Brown), coltivatore di marijuana che vive fuori dal sistema, e con un misterioso incidente che coinvolge Skye (Amanda Arcuri), la figlia ribelle.

 

CREDITI

La serie SHERIFF COUNTRY, prodotta da Jerry Bruckheimer Television e CBS Studios, è stata creata da Max Thieriot insieme con Joan Rater e Tony Phelan. Alla regia ci sono James Strong e Kevin Alejandro. Fanno parte del cast: Morena Baccarin, W. Earl Brown, Matt Lauria, Christopher Gorham, Michele Weaver e Amanda Arcuri.

SHERIFF COUNTRY | Dal 10 febbraio in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW
SHERIFF COUNTRY | Dal 10 febbraio in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW

Spettacolo: Ultime notizie

Benji & Fede, al via il loro primo tour di concerti nei teatri

Musica

Benji & Fede annunciano il loro primo tour nei teatri delle principali città italiane. La...

È morto Giancarlo Dettori, grande interprete del teatro italiano

Cinema

È scomparso a 93 anni un grandi interprete della scena teatrale del Novecento. Attore di rigore e...

Connor Storrie e Francois Arnaud sono una coppia? Cosa sappiamo

Spettacolo

Le due star di "Heated Rivalry" sono state avvistate a cena, in un ristorante nel centro di Los...

È morto Ebo Taylor, pioniere dell'afrobeat. Aveva 90 anni

Musica

Ha continuato a esibirsi fino all'età di 80 anni, portando il suo sound in Europa e negli Stati...

Super Bowl 2026, tutti gli spot pubblicitari visti quest’anno. VIDEO

Spettacolo

La serie di spot pubblicitari dell'edizione 2026 porta gli spettatori dalle isole tropicali ai...

Spettacolo: Per te