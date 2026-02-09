Tra indagini, tensioni morali e conflitti personali, la serie esplora temi come identità, colpa, giustizia e legami affettivi. Al centro della storia, lo sceriffo Mickey Fox, interpretato da Morena Baccarin (Gotham, Homeland e Deadpool). La prima parte della serie, composta da nove episodi, sarà disponibile dal 10 febbraio in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, con due episodi a settimana e un finale trasmesso separatamente

Crimine e mistero si intrecciano con il dramma familiare in SHERIFF COUNTRY, la nuova serie poliziesca che amplia l’universo narrativo di Fire country. Tra indagini, tensioni morali e conflitti personali, la serie esplora temi come identità, colpa, giustizia e legami affettivi. Al centro della storia c’è lo sceriffo Mickey Fox, interpretato da Morena Baccarin — nota per i suoi ruoli in Gotham, Homeland e Deadpool. La prima parte della serie, composta da nove episodi, sarà disponibile dal 10 febbraio in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, con due episodi a settimana e un finale trasmesso separatamente. SHERIFF COUNTRY è stata già confermata per una seconda stagione.