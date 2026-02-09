Offerte Sky
Bridgerton 4, quando esce la seconda parte e le anticipazioni

Serie TV
Camilla Sernagiotto

La seconda parte di Bridgerton 4 è alle porte.

L’attesa dei fan è ormai al culmine: la quarta stagione della serie televisiva di Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) dedicata al carismatico secondogenito Benedict Bridgerton, interpretato da Luke Thompson, ha aperto le danze con un mix di romanticismo e tensione. Dopo essere stato ritratto come il libertino bohémienne più queer (anzi: pansessuale, come ha confermato la showrunner della serie, Jess Brownell), Benedict sembra pronto a fare sul serio, deciso a convolare a nozze con la misteriosa Dama d’argento, incarnata da Yerin Ha.

 

Come ormai consuetudine, Netflix ha scelto di dividere la stagione in due tranche, lasciando il pubblico sospeso in attesa del gran finale.

Gli episodi dal quinto all’ottavo arriveranno sulla piattaforma il 26 febbraio 2026 a partire dalle 09:00. Nel frattempo, facciamo un bilancio della nuova stagione e proviamo a ipotizzare cosa potrebbe accadere nella seconda metà di Bridgerton 4.

Benedict e Sophie: un amore messo alla prova

La prima parte della quarta stagione di Bridgerton ha alternato momenti di grande intensità a colpi di scena capaci di lasciare gli spettatori a bocca aperta. 

***Attenzione: di seguito potreste trovare alcuni spoiler relativi alla prima parte della quarta stagione, quindi se ancora non avete guardato gli episodi già in streaming di Bridgerton 4 non proseguite con la lettura di questo paragrafo e passate oltre***

 

Il punto centrale della narrazione ruota intorno al rapporto tra Benedict e Sophie. Quando Benedict realizza di essere innamorato della giovane, si scontra con un ostacolo apparentemente insormontabile: il rango sociale della ragazza, inferiore a quello richiesto per un matrimonio. La sua soluzione, sorprendente e controversa, è una proposta insolita: “Diventa la mia amante”. La reazione di Sophie è immediata e drammatica: la domestica fugge via, lasciando aperta una tensione che guiderà le puntate successive.

 

La seconda parte della stagione sarà dunque cruciale per svelare le conseguenze di questo incontro e l’evoluzione della loro relazione, con i fan che sperano naturalmente in un lieto fine per la coppia.

Trailer e anticipazioni: passione e mistero

Netflix ha già diffuso il trailer e un teaser promozionale della seconda parte della stagione (potete guardare il trailer nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo), suggerendo un aumento delle scene più intense e “spicy”, con momenti di vicinanza dei protagonisti a una vasca da bagno. Accanto a Benedict e Sophie, torneranno anche Anthony e Kate con il loro primogenito, a conferma del continuo intreccio tra le famiglie Bridgerton.

 

Il trailer suggerisce inoltre che la stagione affronterà un lutto importante: Violet Bridgerton appare vestita di nero, lasciando aperti interrogativi sul destino di figure centrali come Re Giorgio o John. Sarà dunque una seconda metà di stagione che mescolerà tensione sentimentale e dramma familiare, promettendo di mantenere alta l’attenzione degli spettatori fino all’ultimo episodio.

Bridgerton

L’attesa per il gran finale

Con la data del 26 febbraio 2026 ormai segnata sul calendario, i fan di Bridgerton 4 si preparano a scoprire come si chiuderanno le storie dei protagonisti.

 

Tra amori complicati, segreti e colpi di scena, la seconda parte della stagione promette di svelare le dinamiche che determineranno il destino di Benedict, Sophie e dell’intera famiglia Bridgerton, confermando ancora una volta la capacità della serie di mescolare romanticismo, scandalo e intrighi in un affresco elegante e appassionante.

©Webphoto

Spettacolo: Per te