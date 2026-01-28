Torna una delle serie più amate degli ultimi anni. La prima parte sarà rilasciata su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) domani, giovedì 29 gennaio, mentre per la seconda bisognerà attendere il 26 febbraio. Nell’attesa, ecco le anticipazioni sulla quarta stagione e cos’è successo nelle precedenti

Per milioni di fan l’attesa sta finendo: nelle prossime ore arriva la quarta stagione di Bridgerton, una delle serie più amate degli ultimi anni. La prima parte, con gli episodi 1-2-3 e 4, sarà rilasciata su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) domani, giovedì 29 gennaio. Per la seconda parte, con gli episodi 5-6-7 e 8, bisognerà invece attendere giovedì 26 febbraio. Ecco cosa sapere sulla celebre serie targata Shondaland, le anticipazioni sulla quarta stagione e cos’è successo nelle precedenti (attenzione agli spoiler).

Bridgerton Bridgerton è una serie tv statunitense acclamata da critica e pubblico, con visualizzazioni record. Prodotta da Shonda Rhimes, è stata ideata da Chris Van Dusen ed è basata sui romanzi di Julia Quinn usciti dal 2000 in poi. La serie ha debuttato il 25 dicembre 2020. La storia è ambientata ai primi dell’Ottocento, nel mondo (reinventato) dell'alta società londinese durante la Reggenza inglese (Regency Era). Al centro ci sono le storie degli otto figli del defunto visconte Edmund Bridgerton e di lady Violet: il primogenito Anthony, poi Benedict, Colin, Daphne, Eloise, Francesca, Gregory e Hyacinth. Ogni stagione si concentra in particolare su uno dei figli. Le loro vicende si intrecciano con quelle dell’aristocrazia britannica tra castelli, feste sfarzose, costumi d’epoca, matrimoni. E tanti pettegolezzi e scandali: a raccontarli è la misteriosa lady Whistledown. Vedi anche Bridgerton 4, trailer, trama e cast della nuova stagione della serie

La prima stagione Nella prima stagione conosciamo la famiglia Bridgerton e - in mezzo ad altre storie secondarie che servono a presentare i personaggi ricorrenti - seguiamo in particolare le vicende di Daphne (interpretata da Phoebe Dynevor), quartogenita e prima figlia femmina in età da marito. Daphne è decisa a sposarsi per amore, come hanno fatto i suoi genitori: il defunto visconte Edmund Bridgerton e lady Violet. Anthony, primogenito che tiene le redini della famiglia dopo la morte del padre, è invece desideroso di accasarla al più presto con un buon partito. Daphne viene scelta dalla regina Charlotte (Golda Rosheuvel) come diamante della stagione e inizia ad attrarre diversi pretendenti. Attira anche le attenzioni del principe Federico di Prussia, nipote della regina. Ma, soprattutto, inizia un rapporto conflittuale con Simon, l’ambitissimo e complicato duca di Hastings (Regé-Jean Page). Mentre si destreggia tra il corteggiamento da parte del principe e l’attrazione che cresce per il duca, la giovane deve fare i conti anche con i pettegolezzi diffusi dalla penna della misteriosa lady Whistledown (la voce è di Julie Andrews). Alla fine, a sposarsi sono Daphne e Simon. E scopriamo anche la vera identità di lady Whistledown: è Penelope Featherington, vicina di casa e migliore amica di Eloise Bridgerton. Vedi anche Bridgerton 4, il trailer della nuova stagione

La seconda stagione La seconda stagione ha come protagonista principale Anthony (Jonathan Bailey), primogenito dei Bridgerton e quindi erede del titolo di visconte. “Che succede quando il dovere è in vero conflitto con il cuore?”, è la frase che apre il trailer ufficiale. E che preannuncia il dilemma e il travaglio amoroso che accompagnerà il rampollo per tutte le puntate. Il senso del dovere verso la famiglia, infatti, spinge il giovane ad abbandonare il suo spirito libertino e a mettersi alla ricerca di una sposa adeguata al suo rango. “Anthony ha deciso di prendere moglie”, annuncia la madre Violet, aprendo la gara delle pretendenti per accaparrarsi uno degli scapoli più ambiti. Anthony, però, fatica a trovarne una che incontri i suoi gusti e rispetti gli standard che ha in mente. Tutto cambia quando in città, dall’India, arrivano le sorelle Sharma: Kate (Simone Ashley) e la più giovane Edwina (Charithra Chandran), ospiti di lady Danbury (Adjoa Andoh). Anthony inizia a corteggiare Edwina, diamante della stagione e ottimo partito. Ma col passare del tempo si accorge di essere sempre più attratto da Kate, che ricambia il sentimento ma cerca di allontanarlo. Nonostante tutto, Anthony chiede la mano di Edwina. “Devo scegliere una sposa con la mia testa e non con il mio cuore”, dice. Dovere, desiderio e scandalo si intrecciano, alimentati dalla solita lady Whistledown. Alla fine è Edwina ad accorgersi dell’amore tra Anthony e Kate e ad annullare le nozze, permettendo così ai due di sposarsi. Intanto, anche Eloise Bridgerton - quintogenita ribelle e vicina al femminismo, che in questa stagione fa il suo debutto in società nonostante sia poco interessata a trovare un marito - scopre l’identità di lady Whistledown. Vedi anche Jonathan Bailey è l'uomo più sexy del 2025 secondo People Magazine

La terza stagione Ed eccoci alla terza stagione. Al centro della storia, questa volta, c’è la relazione tra Penelope Featherington (Nicola Coughlan) e Colin Bridgerton (Luke Newton). Penelope, amica di lunga data di Eloise Bridgerton, ha da sempre una cotta per Colin: tuttavia, dopo aver sentito il ragazzo pronunciare dei commenti denigratori su di lei, decide di metterci una pietra sopra. Ora l’obiettivo di Penelope è trovare un marito, qualcuno che le dia abbastanza indipendenza per allontanarsi da sua madre e dalle sue sorelle e per continuare la sua doppia vita come lady Whistledown. A causa della mancanza di fiducia in se stessa, però, i tentativi di trovare uno sposo falliscono. Nel frattempo, Colin è tornato dai suoi viaggi estivi con un nuovo look e una sfacciata spavalderia. Presto si rende conto che Penelope, l'unica persona che lo ha sempre apprezzato così com'era, lo tratta con freddezza. Così, desideroso di riconquistare la sua amicizia, Colin si offre di fare da mentore alla ragazza per aiutarla a trovare un marito. Le lezioni funzionano sempre meglio e Colin inizia a chiedersi se i suoi sentimenti per Penelope siano davvero soltanto amicizia. A complicare le cose per Penelope si aggiunge il suo allontanamento da Eloise (Claudia Jessie): dopo aver scoperto la verità su lady Whistledown, la giovane Bridgerton è risentita e ha trovato una nuova amicizia. Inoltre, Penelope non è più invisibile: la sua presenza sempre più assidua nell'alta società londinese rende ancora più difficile mantenere segreto il suo alter ego ed evitare che la regina la scopra. Penelope inizia a frequentare lord Debling, pretendente di alto rango che prima le fa la proposta di matrimonio ma poi la ritira quando si accorge dell’attrazione tra lei e Colin. Alla fine, il giovane Bridgerton si decide e chiede a Penelope di sposarlo. La ragazza è felicissima, ma presto inizia a preoccuparsi per il segreto che custodisce: lei è lady Whistledown, autrice che Colin odia per i danni che con i suoi articoli ha causato alla sua famiglia. Quando il giovane scopre la verità, il matrimonio rischia di saltare. Le nozze si tengono lo stesso, ma le tensioni tra i due non svaniscono: Colin chiede a Penelope di rinunciare a scrivere, lei rifiuta. Quando un’altra persona finge di essere lady Whistledown, Penelope rivela pubblicamente la sua identità. La sua forza e determinazione convincono Colin a supportarla e i due si riconciliano. Tempo dopo, la coppia vive felice e ha un figlio, con Penelope che continua a scrivere ma non più come lady Whistledown. Nella terza stagione approfondiamo anche la storia di Francesca (Hannah Dodd), sestogenita dei Bridgerton, che debutta in società senza troppo entusiasmo. La giovane cerca un marito per allontanarsi da casa, dal caos della sua famiglia numerosa, e rifugiarsi in un posto più tranquillo in cui dedicarsi alla musica e alle sue altre passioni. Inizia, così, una storia d’amore con lord John Stirling (Victor Alli) e i due decidono di sposarsi. Nel finale della stagione, Francesca incontra la cugina del marito, Michaela (Masali Baduza), e tra le due donne sembra scoccare subito qualcosa. Vedi anche Bridgerton, Nicola Coughlan mostra il figlio di Penelope ai fan

La quarta stagione La quarta stagione, come detto, esce il 29 gennaio 2026. Il protagonista è Benedict Bridgerton (Luke Thompson), il secondogenito bohémien che - nonostante l’insistenza di lady Violet (Ruth Gemmell) - rifiuta di sistemarsi. Fino a quando, al ballo in maschera organizzato dalla madre, l'eterno scapolo rimane folgorato da una misteriosa Dama d'Argento col volto coperto. Benedict vuole scoprire chi sia questa giovane donna che potrebbe rivelarsi la sua anima gemella e, con l'aiuto - seppur riluttante - della sorella Eloise (Claudia Jessie), si lancia in società per ritrovarla. Non sa che la donna dei suoi sogni, in realtà, non appartiene all'alta società: è una brillante e intrigante cameriera di nome Sophie Baek (Yerin Ha), al servizio della temibile padrona di casa Araminta Gun (Katie Leung). Dopo che il destino fa incontrare Benedict e Sophie, il giovane si scopre diviso tra la realtà dell'affetto per questa affascinante domestica e la fantasia della Dama d'Argento mascherata, ignaro che siano la stessa persona. A ispirare il percorso di Benedict ci sono anche i matrimoni dei suoi fratelli, come quello di Francesca con John Stirling e di Colin con Penelope. A proposito di Penelope: ora che la sua identità di cronista mondana è stata resa pubblica, la giovane scrittrice deve affrontare nuove sfide. Vedi anche Bridgerton 4, Benedict e Sophie debuttano sul red carpet a Parigi