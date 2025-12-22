Bridgerton, Nicola Coughlan mostra il figlio di Penelope ai fan

La star britannica ha mostrato il bambino, figlio di Penelope e Colin, visto nel finale di stagione del terzo ciclo di episodi: il piccolo Lord Elliot Featherington (che somiglia tantissimo alla mamma)

Bridgerton tornerà coi nuovi episodi della quarta stagione a fine gennaio, precisamente, dal 29 con il primo blocco di puntate del nuovo ciclo, ma è tempo di regalare ai fan nuove anticipazioni, riprendendo la storia di Penelope e Colin, gli attori Luke Newton e Nicola Coughlan, che ha appassionato gli spettatori in tutto il mondo.

I beniamini della storia, protagonisti col loro amore di Bridgerton 3, torneranno anche per la nuova stagione e con loro ci sarà il piccolo Lord Elliot Featherington, introdotto col finale della terza stagione.

Il bambino è adorabile nello scatto dal set, mentre sorride in braccio alla sua mamma.



Il messaggio di Lady Whistledown “Gentile lettore, sembra che con il passare delle stagioni la famiglia Bridgerton continui a crescere. Dalla scorsa stagione, il signor Colin Bridgerton e la signora Penelope Bridgerton (nata Featherington) hanno dato il benvenuto al loro primo figlio. Un bellissimo e gioioso bambino, erede del titolo dei Featherington. Unitevi a me nel festeggiare l'arrivo di Lord Elliot Featherington. L'autrice attende con impazienza che facciate la sua conoscenza. Cordialmente, Lady Whistledown”.

Con questo messaggio, i cui toni ci riportano direttamente nelle atmosfere dello show tratto dai romanzi di Julia Quinn, Bridgerton richiama l'attenzione dei fan della serie mostrando le immagini della piccola new entry dello show, ormai non più un neonato ma un bambino già in grado di conquistare tutti col suo sorriso dolcissimo.

Nicola Coughlan, che posa con gli abiti di scena della sua Penelope, rinforza il messaggio e su Instagram scrive: "Vi presentiamo Elliot Bridgerton (il nuovo Lord Featherington), ovvero, Baby Whistledown, molto entusiasta di incontrarvi tutti il 29 gennaio".

I follower dell'attrice hanno accolto con grande gioia il nuovo scatto pubblicato a sorpresa sui social e diffuso sui canali ufficiali della serie.

I commenti si sono accumulati sotto la foto dal set e sotto ad un nuovo video, un breve filmato che vede protagonisti della loro storia romantica ed appassionata Penelope e Colin, soprannominati i "Polin" dai fan.

Le musiche d'orchestra tornano a suonare mentre l'iconico glicine della serie invade gli schermi coi suoi petali delicati. Le sorprese per gli appassionati di Bridgerton sono appena inziate. Leggi anche Bridgerton 4, quando esce e cosa sapere sulla nuova storia d'amore

Il ritorno degli amati protagonisti delle passate stagioni Bridgerton 4 tornerà sul piccolo schermo, in streaming su Netflix e disponibile anche su Sky Q, Sky Glass e Now, tramite la app Smart Stick, dal 29 gennaio con gli episodi della Prima Parte e dal 26 febbraio 2026 con gli episodi della seconda ed ultima parte della nuova stagione.

Benedict Bridgerton e Sophie Baek, interpretati dagli attori Luke Thompson e Yerin Ha, sono destinati a diventare i nuovi beniamini del pubblico, dal momento che la loro love story, che inizia con un incontro ad un favoloso ballo in maschera, sarà centrale nella nuova trama.

Non ci saranno però solo loro due, i fan storici della serie targata Shondaland possono stare tranquilli. Rivedremo Penelope e Colin, una delle coppie di protagonisti di maggior successo, e torneremo a parlare anche di Francesca e John, la coppia interpretata da Hannah Dodd e Victor Alli, nonché di Violet e Lord Marcus (Ruth Gemmel e Daniel Francis). Tornerà anche Jonathan Bailey con suo Lord Anthony. Insomma, si tratterà di un'avventura da non perdere (anche perché lo show è già stato rinnovato per le stagioni 5 e 6). Leggi anche Nicola Coughlan e Luke Newton, il divertente incidente sul set

