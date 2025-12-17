La showrunner Jess Brownell ha dato delle anticipazioni sulla nuova love story al centro della trama, tratta dalle vicende del terzo romanzo di Julia Quinn. Lo show tornerà in straming su Netflix a gennaio

Manca poco più di un mese al ritorno di Bridgerton in tv e, dunque, a un nuovo tuffo nella Regency Era che ha conquistato il pubblico di ogni età fin dal 2020, anno di uscita della prima stagione della serie evento tratta dai romanzi di Julia Quinn.

In attesa del 29 gennaio 2026, data di uscita dei primi episodi della quarta stagione, è tempo di anticipazioni.

La showrunner Jess Brownell ha parlato ad Entertainment Weekly in esclusiva della love story della nuova coppia di protagonisti, Benedict Bridgerton e Sophie Baek, interpretati rispettivamente da Luke Thompson e Yerin Ha.

La love story tra Benedict e Sophie La showrunner di Bridgerton Jess Brownell ha detto che il terzo romanzo di Julia Quinn, "La proposta di un gentiluomo" è stato il più semplice da adattare sullo schermo perché conteneva già materiale perfetto per una trasposizione.

Saranno felici i lettori dei volumi della saga della scrittrice, ha dichiarato Brownell che ha anticipato "conflitti succosi ed elevate poste in gioco" per la stagione in cui anche Benedict Bridgerton capitolerà alle ragioni del cuore.

Il secondogenito della famiglia si rederà conto di ciò che manca da sempre nella sua vita e a un ballo in maschera si innamorerà perdutamente di una donna misteriosa.

Il primo teaser trailer diffuso lo scorso ottobre ha mostrato le prime immagini dell'incontro fatale che determinerà l'inzio di una nuova storia d'amore.

La protagonista femminile di questo ciclo di episodi, come largamente anticipato, è Sophie Baek, una giovane donna che non proviene dall'ambiente dei Bridgerton ma che con coraggio sogna un futuro migliore.

La fonte rivela che il giovane Bridgerton e la Lady misteriosa (la Lady d'argento) si allontanano dal ballo per concedersi in una danza nel cortile (la fonte, Entertainment Weekly, mostra in esclusiva uno scatto della scena in anteprima).

La scena sarà densa di passione e bellezza, assicura Brownell, ma presto Benedict sarà coinvolto nella ricerca di una moglie ad opera della sua famiglia. Il ragazzo non perderà comunque le speranze di ritrovare la sua Lady del ballo.

La nuova stagione ha dato modo agli autori di esplorare le diverse realtà dei protagonisti, gli aristocratici e i loro sottoposti. Il pubblico avrà modo di apprezzare "la bellezza dei piani alti e le belle amicizie al piano di sotto".