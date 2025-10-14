Bridgerton 4, il primo trailer svela ben due date d'uscita

È uscito il primo trailer di Bridgerton 4, che porta con sé una novità: il quarto capitolo della serie televisiva cult arriverà con un doppio debutto. Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) ha scelto di suddividere la nuova stagione in due uscite distinte. La prima parte approderà sul catalogo il 29 gennaio 2026, mentre la seconda arriverà esattamente un mese dopo, il 26 febbraio. Insomma, un’attesa spezzata in due che aumenta ulteriormente il già enorme hype.

Dopo un lungo periodo di indiscrezioni e supposizioni, arriva la notizia di questa inedita decisione che prolunga il piacere dell’attesa, ma che promette di mantenere alta l’attenzione dei milioni di spettatori che da tempo desiderano rivedere le fastose vicende della famiglia Bridgerton.



Dal libro allo schermo: il cuore del 3° romanzo

La quarta stagione di Bridgerton prende vita dal terzo volume della saga letteraria di Julia Quinn, An Offer from a Gentleman. Al centro della trama c’è Benedict Bridgerton, interpretato da Luke Thompson, protagonista di un amore tormentato e profondo per Sophie Baek, ruolo affidato all’attrice Yerin Ha.

Il loro incontro nasce in una notte di mistero e luci, durante il celebre ballo in maschera annunciato nel finale della terza stagione. È lì che Benedict incrocerà per la prima volta la Dama d’Argento, Sophie, celata dietro un volto nascosto, in un momento che riecheggia la grazia e la magia del racconto originale firmato Quinn.



Julie Andrews torna a narrare l’alta società

A rendere ancora più atteso il ritorno di Bridgerton è il rilascio del primo teaser trailer ufficiale. Il video, appena diffuso da Netflix, riporta con sé un elemento amatissimo dal pubblico: la voce raffinata di Julie Andrews. L’attrice, ancora una volta, presta il suo timbro distintivo a Lady Whistledown, la misteriosa cronista che osserva con ironia i segreti e gli scandali dell’aristocrazia londinese. La sua presenza sonora riporta immediatamente il pubblico in quell’universo elegante e seducente che ha consacrato la serie tra le più iconiche della piattaforma.



La promessa di una stagione più autentica

La showrunner Jess Brownwell ha condiviso alcune riflessioni sulla nuova fase del progetto, spiegando quanto questa stagione sia vicina alla materia originaria dei romanzi di Julia Quinn. “Si presta davvero all’adattamento, anche solo per quanto riguarda la trama. Sì, penso che sia molto simile. Certo, alcune piccole cose sono cambiate. Le motivazioni dei personaggi, soprattutto quelle di Benedict, sono piuttosto diverse dal libro, in quanto Luke Thompson conferisce al personaggio questa meravigliosa sensibilità e consapevolezza di sé. Nella storia di Benedict che cerca di corteggiare Sophie, penso che il personaggio sia un po’ più delicato e riflessivo nel modo in cui affronta la questione”.

Le parole di Brownwell delineano un approccio narrativo più intimo e psicologico per Bridgerton 4, che pur restando fedele alla struttura originale, mira a esaltare la complessità emotiva dei protagonisti e la profondità delle loro scelte.



I volti del ritorno: la famiglia Bridgerton al completo

Il nuovo capitolo non rinuncerà alla presenza dei personaggi storici che hanno conquistato il pubblico fin dalla prima stagione. Jonathan Bailey e Simone Ashley torneranno nei ruoli del Visconte e della Viscontessa Bridgerton, mentre Luke Newton e Nicola Coughlan riprenderanno quelli di Colin e Penelope Bridgerton.

A completare il quadro del cast tornano anche Victor Alli, Adjoa Andoh, Masali Baduza, Hannah Dodd, Ruth Gemmell, Florence Hunt, Claudia Jessie, Golda Rosheuvel, Will Tilson e Polly Walker, tutti riconfermati per questa nuova avventura ambientata tra i salotti e le dimore dell’alta società britannica.



Due date da cerchiare in rosso

Con una storia che intreccia fedeltà ai romanzi, un cast ormai iconico e l’atteso ritorno della voce di Julie Andrews, Bridgerton 4 promette di mantenere alto il fascino del suo universo. Netflix ha già fissato le due tappe fondamentali: 29 gennaio e 26 febbraio 2026. Due momenti chiave che segneranno il ritorno di uno dei fenomeni più amati dell’intrattenimento contemporaneo, pronto a risvegliare passioni, intrighi e scandali nella Londra dell’epoca Regency.

Potete guardare il trailer ufficiale di Bridgerton 4 nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.