Bridgerton 4, il nuovo poster conferma che l'attesa è ancora lunga

La serie ambientata nell'Età della Reggenza tornerà nella stagione 2026. In attesa di conoscere la data esatta del rilascio dei nuovi episodi, iniziamo a scoprire qualcosa in più della protagonista femminile del prossimo capitolo della storia: la dama d'argento, ovvero, l'interesse amoroso di Benedict Bridgerton
Quanto manca alla prossima stagione di Bridgerton? Non lo sappiamo con esattezza, dal momento che non è stata ancora resa nota la data del rilascio dei nuovi episodi, ma sappiamo per certo che la storia proseguirà nel 2026, finestra televisiva confermata sui canali ufficiali della serie in accordo con Netflix che la distribuisce in streaming.
Entro il prossimo anno conosceremo, dunque, i dettagli del nuovo intreccio amoroso che coinvolgerà il secondogenito della famiglia che dà il nome alla serie e chi conosce i romanzi da cui è tratto lo show, sa che a un certo punto nella storia arriverà una donna misteriosa, la Lady in argento. Proprio lei è la protagonista del primo poster ufficiale che fa partire il conto alla rovescia per la nuova stagione del titolo.
Il poster con la Dama in argento
La quarta stagione di Bridgerton, i cui dettagli sono in discussione sui media di settore da oltre un anno, ovvero, da poco dopo la messa in onda del finale della stagione 3, arriverà al grande pubblico nel 2026, ormai è una certezza.
Non è una novità per i fan più accaniti della serie, a conoscenza della notizia fin dalla scorsa primavera quando la piattaforma di streaming Netflix aveva annunciato anche la produzione delle stagioni cinque e sei della serie evento, tuttavia l'immagine ufficiale che riporta la finestra televisiva è interessante per il contenuto, una prima immagine della nuova protagonista femminile, Sophie Baek, interpretata da Yerin Ha, new entry del cast, coi suoi abiti di scena.
A dire il vero, il poster (visibile in basso in questo articolo) mostra una figura femminile di spalle. Il volto è tagliato ed è poco visibile ma non sarà difficile per chi conosce la storia a grandi linee riconoscere in questa donna misteriosa la Dama in argento, ovvero, la ragazza che farà perdere la testa a Benedict Bridgerton (Luke Thompson).
Il poster ha per protagonista la donna di spalle col suo abito da sera lavorato riccamente. Tra le mani ha una maschera che le serve per celare il suo viso al ballo in costume dove si compirà il fatale incontro col secondogenito dei Bridgerton.
Ciò basta ad aumentare la curiosità per il seguito della storia che è già tanta, come provano i numerosi commenti sotto al post social che contiene il poster.
In molti sperano che la nuova stagione arriverà nei primi mesi dell'anno ma ad oggi non ci sono indizi per saperne di più sulla distribuzione.
Sophie, una sfida per Benedict Bridgerton
L'attesa per Bridgerton 4 potrebbe essere ancora lunga, quindi e, nel frattempo, i fan si stanno limitando a mettere insieme le informazioni diffuse negli ultimi mesi.
Come è noto, ogni ciclo di episodi della serie adatta un romanzo della saga di Julia Quinn e Shondaland, che produce il titolo, ha già rinunciato da tempo a riportare sul grande schermo la storia nell'ordine cronologico di uscita dei volumi che la compongono.
Bridgerton 4, che sarà l'adattamento a puntate del terzo libro della scrittrice statunitense, vedrà al centro della trama l'amore combattuto di Benedict Bridgerton per Sophie che è una ragazza di umili origini, precisamente, è la cameriera di Lady Araminta Gun (l'attrice Katie Leung). La love story permetterà allo show di approfondire il contesto sociale dell'Età della Reggenza. Il giovane Benedict riuscirà a mettere da parte, per amore, le regole del suo tempo e le convenzioni della sua classe sociale?
