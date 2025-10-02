Bridgerton 4, il nuovo poster conferma che l'attesa è ancora lunga

Il poster con la Dama in argento

La quarta stagione di Bridgerton, i cui dettagli sono in discussione sui media di settore da oltre un anno, ovvero, da poco dopo la messa in onda del finale della stagione 3, arriverà al grande pubblico nel 2026, ormai è una certezza.

Non è una novità per i fan più accaniti della serie, a conoscenza della notizia fin dalla scorsa primavera quando la piattaforma di streaming Netflix aveva annunciato anche la produzione delle stagioni cinque e sei della serie evento, tuttavia l'immagine ufficiale che riporta la finestra televisiva è interessante per il contenuto, una prima immagine della nuova protagonista femminile, Sophie Baek, interpretata da Yerin Ha, new entry del cast, coi suoi abiti di scena.

A dire il vero, il poster (visibile in basso in questo articolo) mostra una figura femminile di spalle. Il volto è tagliato ed è poco visibile ma non sarà difficile per chi conosce la storia a grandi linee riconoscere in questa donna misteriosa la Dama in argento, ovvero, la ragazza che farà perdere la testa a Benedict Bridgerton (Luke Thompson).

Il poster ha per protagonista la donna di spalle col suo abito da sera lavorato riccamente. Tra le mani ha una maschera che le serve per celare il suo viso al ballo in costume dove si compirà il fatale incontro col secondogenito dei Bridgerton.

Ciò basta ad aumentare la curiosità per il seguito della storia che è già tanta, come provano i numerosi commenti sotto al post social che contiene il poster.

In molti sperano che la nuova stagione arriverà nei primi mesi dell'anno ma ad oggi non ci sono indizi per saperne di più sulla distribuzione.