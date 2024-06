Bridgerton, Nicola Coughlan e Luke Newton svelano divertente incidente

Nicola Coughlan ha rivelato un divertente incidente accaduto sul set della terza stagione di Bridgerton, qualcosa che è accaduto durante le riprese di una scena intima con Luke Newton.

Ora l'attrice svela una foto divertente in cui mostra cosa avrebbero rotto durante le riprese di una scena d'amore appassionata.

Giovedì 13 giugno la seconda parte della terza stagione dello show è arrivata su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) e, per celebrare l'occasione, Nicola Coughlan ha condiviso una foto del dietro le quinte della serie in cui vediamo lei e il suo collega accanto a un pezzo di mobilio che hanno rotto.

Anche il coordinatore delle scene intime dello show è intervenuto.

Potete guardare la foto condivisa da Nicola Coughlan su Instagram nel post che trovate in fondo a questo articolo.