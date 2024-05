5/14 ©Getty

Luke Thompson è l’attore che si cala nel ruolo di Benedict Bridgerton. Classe 1988, britannico, attivo in campo teatrale, televisivo e cinematografico. Ha recitato spesso in opere shakespeariane e di altri autori del rinascimento inglese. Nel Re Lear (2018) ha sostituito Jonathan Bailey, suo futuro collega in Bridgerton, nel ruolo di Edgar. Nel 2023 ha recitato accanto a James Norton in A Little Life, in cartellone nel West End londinese, e per la sua interpretazione ha ottenuto una candidatura al Laurence Olivier Award al miglior attore non protagonista



