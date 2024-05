Bridgerton 3, la colonna sonora: da Billie Eilish a Taylor Swift

Come riportato da Variety, tra i brani della colonna sonora dei nuovi episodi della serie TV troviamo Give Me Everything di Pitbull e Snow On The Beach di Taylor Swift e Lana Del Rey

Giovedì 16 maggio Netflix distribuirà la prima parte della terza stagione di Bridgerton. I nuovi episodi della serie TV, incentrati su Penelope e Colin, presenteranno cover di celebri brani pop: da Jealous di Nick Jonas a Dynamite dei BTS passando per Happier Than Ever di Billie Eilish.

bridgerton 3, la colonna sonora Grande attesa per la terza stagione di Bridgerton (FOTO), in arrivo in due momenti diversi: i primi episodi saranno disponibili giovedì 16 maggio, mentre per gli ultimi quattro bisognerà attendere giovedì 13 giugno. Variety ha pubblicato la lista delle canzoni incluse nella colonna sonora, tra queste anche cover di famosi brani. Justin Kamps, supervisore musicale della terza stagione, ha dichiarato: "Penso a canzoni del passato che potrebbero funzionare e a brani di oggi che potrebbero avere senso”. approfondimento Bridgerton 3, Coughlan e Newton a Verona come Giulietta e Romeo

Kamps ha aggiunto: “Dipende davvero dalla sceneggiatura e dalle tematiche. E alcune volte all’inizio dipende da ciò che si adatta alla coreografia e da cosa si incastra con la scena e le emozioni”. Nella lista diffusa da Variety troviamo Abcdefu di GAYLE, Dynamite dei BTS (FOTO) e Jealous di Nick Jonas. Inoltre, presenti Cheap Thrills di Sia, Happier Than Ever di Billie Eilish, Snow On The Beach di Taylor Swift e Lana Del Rey e Give Me Everything di Pitbull. approfondimento Bridgerton 3, Penelope e Colin, Coughlan e Newton, arrivano a Milano

Kris Bowers, compositore e supervisore musicale, ha invece parlato del brano composto appositamente per il personaggio di Penelope: “Ha questa forma che vuole evocare la sensazione di fare un passo in avanti e uno appoggiandosi indietro”.