“Bridgerton”, le frasi più belle delle prime 2 stagioni e del prequel

3/14 ©Webphoto

DAPHNE BRIDGERTON - Sempre nel primo capitolo della serie l’amore fra Daphne (Phoebe Dynevor) e il duca di Hastings Simon Basset (Regé-Jean Page) ha tenuto gli spettatori incollati allo schermo, e una frase della protagonista in particolare è diventata virale: “Se in questi giorni mi avessi semplicemente guardata per più di due secondi, te ne saresti accorto. Per me il sacrificio è rinunciare a te. Io brucio per te”

Bridgerton 3, Nicola Coughlan e Luke Newton, primo red carpet in Australia. FOTO