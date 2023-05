La regina Carlotta, un video mette in guardia sulle scene di sesso

Il video mette in guardia sulle scene di sesso, ma la ragione è diversa da quella che pensate

Il motivo per cui la piattaforma di streaming ha deciso di diffondere un video che mettesse in guardia gli spettatori sulle scene di sesso nella serie tv La Regina Carlotta, è alquanto particolare. Non si tratta infatti del solito parental control (modalità che limita l'accesso a canali o a programmi il cui contenuto non è adatto ai bambini) ma anzi, è proprio l’opposto: si rivolge a tutti quegli adolescenti che, se per caso stanno guardando la serie con i propri genitori, grazie al video diffuso potranno ora mettere in pausa prima di incappare in situazioni imbarazzanti. La piattaforma di streaming ha utilizzato il proprio account Twitter ufficiale per creare una sorta di video-guida in grado di informare i giovani spettatori in merito a quali scene saltare, qualora avessero deciso di guardare la serie con i propri genitori. Il video, a cui il gigante di streaming ha dato proprio il titolo di Una guida rapida alle scene da saltare se stai guardando con i tuoi genitori, è un insolito espediente di marketing che ha deciso di giocare su quella sensazione di disagio e imbarazzo che gli adolescenti possono provare nell’assistere a scene ad alto tasso erotico, durante film o serie tv, in presenza dei propri genitori.