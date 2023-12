Bridgerton, Netflix lancia la collezione di snack e utensili da cucina

1/9 Photo: Courtesy Williams Sonoma

La collezione di Williams Sonoma e Netlix celebra Bridgerton. E rende omaggio alle celebri scenografie della serie. Disponibile online e nei negozi del brand, per ora non può essere acquistata dall'Italia. La speranza, per i fan dello show, è però che arrivi presto. Solo così ci si potrà aggiudicare articoli come il raffinato cestino da pic-nic, contenente eleganti piatti in ceramica, posate dorate, bicchieri da vino, un cavatappi, un tagliere e un coltello da formaggio, tovaglioli e una coperta. L'idea perfetta per un appuntamento romantico

