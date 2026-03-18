Billie Eilish, il poster del documentario co-diretto da James Cameron

L'uscita, inizialmente prevista per il 20 marzo, è stata posticipata all'8 maggio per perfezionare il montaggio e aggiungere contenuti inediti dietro le quinte

È decisamente una delle collaborazioni più sorprendenti degli ultimi anni: Billie Eilish e James Cameron, entrambi vincitori di Premi Oscar, hanno co-diretto un film-concerto in 3D distribuito da Paramount Pictures. Col progetto che si appresta ad arrivare nelle sale, la pubblicazione del poster ha acceso l'attesa.

Una collaborazione nata a Manchester

Billie Eilish ha rivelato la collaborazione con James Cameron la scorsa estate, durante uno dei suoi concerti sold out a Manchester. In quell'occasione, ha spiegato al pubblico di essere al lavoro su qualcosa di speciale insieme al regista di Avatar, anticipando che il progetto sarebbe stato in 3D. Cameron era presente in sala quella sera, mentre le telecamere riprendevano il concerto per quello che sarebbe diventato il film.

Il tour Hit Me Hard and Soft ha toccato quattro continenti con 106 show complessivi, a partire da settembre 2024. Il film documenta le performance tratte dal terzo album in studio della cantante, che ha debuttato al numero due della Billboard 200 e prodotto il singolo Lunch, entrato nella top 10 della Hot 100.

Una tecnologia mai usata prima

Nel trailer ufficiale, Cameron definisce il progetto "una nuova esperienza di concerto innovativa", aggiungendo che nessuno ha mai girato un film-concerto su questa scala usando queste tecnologie.

Il film - che include non solo le riprese dal vivo, ma anche materiale dietro le quinte - è il primo film di Cameron con un co-direttore dal 2005, quando realizzò Aliens of the Deep. Per Eilish, invece, è il progetto visivo più ambizioso della sua carriera, il primo da lei co-diretto per una distribuzione cinematografica su larga scala.