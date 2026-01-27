BILLIE EILISH: "UN SOGNO CHE SI È AVVERATO"

Nel luglio 2025, durante un concerto a Manchester, Billie Eilish aveva annunciato di essere al lavoro su qualcosa di “molto, molto speciale” che le avrebbe richiesto di indossare lo stesso outfit in più appuntamenti con il regista di Avatar e di Titanic. “In pratica, non posso dire molto al riguardo, ma quello che posso dire è che sto lavorando a qualcosa di molto, molto speciale con qualcuno di nome James Cameron, e sarà in 3D”, aveva detto. “Quindi, prendetelo come volete e questi quattro spettacoli qui a Manchester, voi ed io siamo parte di qualcosa che sto realizzando con lui. Lui è da qualche parte tra il pubblico, solo per dire. Quindi non preoccupatevi, e probabilmente indosserò esattamente questo vestito per quattro giorni di fila”. Nel novembre 2025, durante l’ultima serata del tour Hit Me Hard and Soft a San Francisco, la vincitrice di due premi Oscar e di nove Grammy Awards aveva scritto su Instagram: “Questo è uno dei miei tour preferiti in assoluto, e poterlo catturare e co-dirigere con [James Cameron] è stato davvero un sogno che si è avverato. Non vedo l’ora che lo vediate tutti”. Inizialmente, l’uscita era stata prevista per il 20 marzo. Realizzato in collaborazione con Darkroom Records, Interscope Films e Lightstorm Earth, il documentario è stato girato durante diversi concerti. In precedenza, Eilish era stata protagonista anche del documentario Billie Eilish: The World’s a Little Blurry (2021) e il film concerto Happier Than Ever: Lettera d’amore a Los Angeles (2021).