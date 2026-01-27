Il documentario sui concerti in 3D co-diretto dalla stessa Billie Eilish e da James Cameron arriverà l'8 maggio
Il 25 gennaio il regista James Cameron ha svelato la nuova data di uscita del documentario Billie Eilish: Hit Me Hard and Soft sui concerti in 3D di Billie Eilish, che ha co-diretto la pellicola. “Stiamo perfezionando il montaggio, introducendo nuove e fantastiche tecnologie 3D e aggiungendo alcuni speciali dietro le quinte che sappiamo vi piaceranno”, ha scritto in un post su Instagram. “Hit Me Hard and Soft uscirà venerdì 8 maggio. Vale la pena aspettare!”.
BILLIE EILISH: "UN SOGNO CHE SI È AVVERATO"
Nel luglio 2025, durante un concerto a Manchester, Billie Eilish aveva annunciato di essere al lavoro su qualcosa di “molto, molto speciale” che le avrebbe richiesto di indossare lo stesso outfit in più appuntamenti con il regista di Avatar e di Titanic. “In pratica, non posso dire molto al riguardo, ma quello che posso dire è che sto lavorando a qualcosa di molto, molto speciale con qualcuno di nome James Cameron, e sarà in 3D”, aveva detto. “Quindi, prendetelo come volete e questi quattro spettacoli qui a Manchester, voi ed io siamo parte di qualcosa che sto realizzando con lui. Lui è da qualche parte tra il pubblico, solo per dire. Quindi non preoccupatevi, e probabilmente indosserò esattamente questo vestito per quattro giorni di fila”. Nel novembre 2025, durante l’ultima serata del tour Hit Me Hard and Soft a San Francisco, la vincitrice di due premi Oscar e di nove Grammy Awards aveva scritto su Instagram: “Questo è uno dei miei tour preferiti in assoluto, e poterlo catturare e co-dirigere con [James Cameron] è stato davvero un sogno che si è avverato. Non vedo l’ora che lo vediate tutti”. Inizialmente, l’uscita era stata prevista per il 20 marzo. Realizzato in collaborazione con Darkroom Records, Interscope Films e Lightstorm Earth, il documentario è stato girato durante diversi concerti. In precedenza, Eilish era stata protagonista anche del documentario Billie Eilish: The World’s a Little Blurry (2021) e il film concerto Happier Than Ever: Lettera d’amore a Los Angeles (2021).
I SUCCESSI DI JAMES CAMERON
Diventato celebre alla metà degli anni Ottanta con il film Terminator, il regista James Cameron ha diretto nove lungometraggi per il cinema, rispettivamente Terminator (1984), Aliens – Scontro finale (1986), The Abyss (1989), Terminator 2 – Il giorno del giudizio (1991), True Lies (1994), Titanic (1997), Avatar (2009), Avatar – La via dell’acqua (2022) e Avatar – Fuoco e cenere (2025). In particolare, Avatar, Avatar – La via dell’acqua e Titanic sono rispettivamente il primo, il terzo e il quarto film di maggiore incasso della storia del cinema. Finora, il terzo capitolo della saga di Avatar, Avatar – Fuoco e Cenere, ha incassato in sei settimane 378 milioni di dollari negli Stati Uniti e 1,378 miliardi di dollari a livello globale. Il regista dirigerà anche i prossimi capitoli Avatar 4 e Avatar 5, attesi rispettivamente nel 2029 e nel 2031. Recentemente, ha anche acquisito i diritti del romanzo Ghosts of Hiroshima di Charles Pellegrino, che è stato pubblicato in occasione dell’80º anniversario dello sgancio delle bombe atomiche nel 1945 e che racconta in parte la storia vera di un cittadino giapponese sopravvissuto durante la Seconda Guerra Mondiale all’esplosione di Hiroshima, del quale intende dirigere l’adattamento.
