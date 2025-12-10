Arriva nelle sale il 19 marzo 2026 Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft: The Tour (Live in 3D), film concerto diretto da James Cameron insieme alla stessa artista. Girato durante il tour mondiale, il progetto offre un’esperienza musicale e cinematografica immersiva, pensata per portare sul grande schermo la forza visionaria di una delle voci più influenti della sua generazione

Paramount Pictures presenta Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft: The Tour (Live in 3D), una produzione Lightstorm Earth, Darkroom Records e Interscope Films che porta al cinema il nuovo progetto della cantautrice statunitense. Registrato durante il suo tour mondiale, il film concerto si propone come un’estensione spettacolare dell’immaginario dell’artista, trasformando la dimensione live in un racconto visivo che sfrutta appieno le possibilità del 3D.

La scelta del formato non è un vezzo tecnicistico, ma un modo per immergere lo spettatore in un flusso sensoriale che amplifica la fisicità, la voce e la presenza scenica di Eilish. La produzione punta su resa sonora, profondità di campo e una costruzione delle immagini pensata per valorizzare la teatralità dei concerti.

James Cameron e Billie Eilish alla regia, Una collaborazione inedita

La regia è firmata dal premio Oscar James Cameron insieme alla stessa Billie Eilish, un incontro creativo che unisce l’esperienza del maestro della performance capture e dell’immersione visiva con la sensibilità contemporanea della cantante. Il risultato è un film che cerca di avvicinare il pubblico al punto di vista dell’artista, alternando momenti di intimità a sequenze più spettacolari, mantenendo sempre l’energia del live.

Il progetto si inserisce nella crescente produzione di film concerto destinati alla sala, ma con un approccio decisamente più cinematografico grazie alla cura tecnica, alla supervisione di Cameron e alla scelta del 3D come linguaggio narrativo. L’obiettivo è dare vita a un’esperienza che non si limita a documentare l’evento, ma che lo reinterpreta per il grande schermo.

In arrivo dal 19 marzo 2026: u n evento per fan e appassionati

Il film — interpretato da Billie Eilish e costruito attraverso le performance del suo tour internazionale — debutterà nelle sale italiane il 19 marzo 2026. Per i fan rappresenta la possibilità di rivivere la potenza del tour, mentre per il pubblico più vasto è l’occasione di assistere a una proposta musicale innovativa che sfrutta tutte le potenzialità della sala cinematografica.

Paramount Pictures punta su un lancio evento, consapevole del richiamo globale dell’artista e della curiosità per un format che unisce cinema e concerto in modo sempre più raffinato.