Billie Eilish condanna violazioni diritti civili e violenza dell'ICE

“Stiamo assistendo al rapimento dei nostri vicini, all’aggressione e all’omicidio di manifestanti pacifici, alla violazione dei nostri diritti civili, al taglio delle risorse per combattere la crisi climatica a favore dei combustibili fossili e dell’allevamento intensivo che stanno distruggendo il nostro pianeta, e all’accesso al cibo e all’assistenza sanitaria che stanno diventando un privilegio per i ricchi anziché un nuovo diritto umano fondamentale per tutti gli americani”. Il 17 gennaio, durante la cerimonia di premiazione del MLK Jr. Beloved Community Award for Enviromental Justice conferito dal King Center, ad Atlanta, Billie Eilish, 24 anni, ha rivolto l’attenzione alle complesse condizioni in corso sotto l’amministrazione del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, anche in seguito alle azioni dell’ICE, l’agenzia federale che si occupa del controllo delle frontiere e dell’immigrazione. Dopo che, lo scorso 7 gennaio a Minneapolis un agente dell’ICE aveva ucciso Renee Nicole Good, 37 anni, Eilish aveva pubblicato su Instagram diverse story dove aveva condannato l’agenzia federale. “L’ICE è un gruppo terroristico finanziato e supportato a livello federale, sotto il Dipartimento per la Sicurezza Interna, che non ha fatto nulla per rendere le nostre strade più sicure”, aveva scritto, prima di riportare i nomi delle 32 persone morte sotto la custodia dell’ICE nel 2025. “È molto strano essere celebrati per il nostro impegno a favore della giustizia ambientale in un momento in cui sembra meno realizzabile che mai, data la situazione attuale del nostro Paese e del mondo”, ha proseguito nel discorso ad Atlanta. “È molto chiaro che proteggere il nostro pianeta e le nostre comunità non è una priorità per questa amministrazione. Ed è davvero difficile festeggiare quando non ci sentiamo più al sicuro nelle nostre case o nelle nostre strade”. Ha aggiunto: “Ho questa piattaforma e penso che sia mia responsabilità usarla, quindi sento di fare semplicemente ciò che chiunque nella mia posizione dovrebbe fare”. Ha concluso: “Sono così ispirata da tutte le storie e dagli altri premiati stasera e da tutti in questa stanza, e sono grata a tutti e all’enorme comunità di persone che stanno agendo incentrandosi sul messaggio del Dr. King. Voglio solo ringraziare mia madre, entrambi i miei genitori, per avermi cresciuta come hanno fatto. Non farei niente di tutto questo senza di voi”.