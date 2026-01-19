Bruce Springsteen, la dedica a Renee Good uccisa a Minneapolis

Il 17 gennaio, ospite all’evento di beneficenza per malati di Parkinson Light of the Day al Count Basie Theater a Red Bank, nel New Jersey, Bruce Springsteen ha dedicato il suo brano The Promised Land alla memoria di Renee Good, la donna di Minneapolis uccisa lo scorso 7 gennaio da un agente anti-immigrazione dell’ICE. “È probabilmente una delle canzoni migliori che ho scritto”, ha detto The Boss, che ha introdotto così il brano del 1978 prima di suonarlo insieme a Joe Grushecky and The Houserockers. “Ho scritto questa canzone come un’ode al senso di possibilità americano, per il Paese meraviglioso ma imperfetto che siamo e per il Paese che possiamo diventare. Viviamo in tempi incredibilmente critici. Gli Stati Uniti, gli ideali e i valori che hanno rappresentato per 250 anni sono messi alla prova come mai prima in epoca moderna. Quei valori e quegli ideali non sono mai stati tanto in pericolo come lo sono adesso”, ha aggiunto, contestando l’amministrazione di Donald Trump. Ha poi proseguito: “Se credete nella democrazia e nella libertà, se credete che la verità conti ancora e che valga la pena di prendere posizione e di lottare, se credete nella legge e nel fatto che nessuno sia al di sopra di essa, se vi opponete a truppe federali armate e con il volto coperto che invadono le città americane usando tattiche da Gestapo contro i nostri concittadini, se credete di non meritare di essere uccisi per aver esercitato il vostro diritto di protestare, allora mandate un messaggio a questo presidente”. Ha proseguito: “Come ha detto il sindaco della città: l’ICE deve levare le tende da Minneapolis. Questa canzone è per voi e per la memoria di Renee Good, madre di tre figli e cittadina americana”. Il pubblico ha accolto il discorso e l’esibizione con un fragoroso applauso.