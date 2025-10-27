Sequel per Springsteen – Liberami dal nulla? Il regista dice di sì

Il riferimento del regista è ai quattro film diretti da Sam Mendes, ciascuno dedicato a uno dei membri dei Beatles: John Lennon (interpretato da Harris Dickinson), Paul McCartney (Paul Mescal), Ringo Starr (Barry Keoghan) e George Harrison (Joseph Quinn). L’uscita nelle sale di questi titoli è prevista per il 2028. Dunque se i Fab Four si meritano quattro pellicole, i fan di Springsteen dovrebbero poter sperare almeno in un nuovo capitolo per il Boss...

Bruce Springsteen potrebbe non aver ancora concluso il suo viaggio cinematografico. Scott Cooper, sceneggiatore e regista di Springsteen: Deliver Me From Nowhere (uscito in Italia con il titolo di Springsteen - Liberami dal nulla ) ha infatti rivelato che il musicista starebbe già pensando a un possibile seguito.. “Suppongo che, se si possono realizzare quattro film sui Beatles, si possa girare anche un paio di film su Bruce Springsteen”, ha dichiarato Cooper mercoledì sera (il 22 ottobre 2025), in occasione della serata inaugurale dell’AFI Fest, dove è stato presentato in anteprima Deliver Me From Nowhere.

“Ci sono così tanti capitoli della vita di Bruce che meriterebbero un adattamento cinematografico”, ha spiegato Cooper. “È qualcosa di cui, sinceramente, abbiamo parlato. Credo che ami davvero questo film, e che l’esperienza gli sia piaciuta molto. Penso si senta a suo agio nel vedere raccontato un periodo tanto doloroso della sua vita. Bisognerebbe chiederlo a lui, ma credo che sia pronto per andare avanti”.

Il film di Cooper porta sullo schermo la travagliata fase creativa di Bruce Springsteen durante la realizzazione di Nebraska, l’album pubblicato nel 1982. L’artista, in quel periodo, si confrontava con la depressione e con i ricordi dolorosi della sua infanzia. A interpretare il cantautore è Jeremy Allen White, affiancato da Odessa Young nel ruolo della fidanzata e da Jeremy Strong nei panni del manager Jon Landau. Secondo il regista, la vita di Springsteen offre ancora molti spunti per il cinema.

Alla domanda su chi potrebbe interpretare Courteney Cox in un eventuale sequel — qualora venisse inclusa la celebre clip di Dancing in the Dark diretta da Brian De Palma (ricordiamo che il video di Dancing In The Dark di Bruce Springsteen vede come protagonista una giovanissima Courtney Cox) — Cooper ha reagito con un sorriso. “Oh, mio Dio. È una domanda fantastica”, ha risposto. “Non so se Courteney Cox abbia dei figli, ma se ne avesse, forse potrei pensarci”. Per la cronaca, l’attrice ha una figlia, Coco, 21 anni, nata dal matrimonio con David Arquette.

Jeremy Strong e il richiamo degli Oscar

Sul red carpet dell’AFI Fest era presente anche Jeremy Strong, che nel film interpreta Jon Landau. L’attore ha commentato le voci di un possibile riconoscimento agli Oscar per la sua interpretazione. “Non è una cosa a cui sono abituato”, ha ammesso Strong, candidato l’anno precedente all’Academy Award per il ruolo dell’avvocato caduto in disgrazia e mentore di Donald Trump, Roy Cohn, in The Apprentice.

“Certo, è estremamente significativo quando la nostra comunità riconosce un lavoro”, ha aggiunto. “Ma ciò che porto via da Bruce è che bisogna dare il diecimila per cento in tutto ciò che si fa. Lui suona ogni concerto come se fosse l’ultimo al Madison Square Garden, e io voglio affrontare ogni ruolo come se fosse l’ultimo della mia carriera, dando tutto ciò che ho. Alla fine, è per questo che faccio questo mestiere”.