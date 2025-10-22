Springsteen - Liberami dal nulla, il film con Jeremy Allen White

Nel maggio 2024 Jeremy Strong entrò in trattative per interpretare Jon Landau, confermando poi il suo coinvolgimento in Springsteen - Liberami dal nulla nell’ottobre dello stesso anno. A giugno si aggiunsero Paul Walter Hauser e Odessa Young, seguiti a settembre da Stephen Graham, che accettò il ruolo del padre di Springsteen, Douglas. Un mese più tardi si unirono al progetto anche Harrison Gilbertson e Johnny Cannizzaro. Nel novembre 2024 furono annunciati ulteriori ingressi nel cast, tra cui Marc Maron, Gaby Hoffmann e David Krumholtz.

Le riprese principali iniziarono il 28 ottobre 2024, svolgendosi prevalentemente tra New York e il New Jersey, con alcune scene aggiuntive girate a Los Angeles. Bruce Springsteen fece visita più volte al set: il 1° e il 4 novembre 2024 raggiunse la troupe a Rockaway e Bayonne, nel New Jersey, incontrando Jeremy Allen White. Tornò poi a dicembre sul set di Asbury Park e nei mesi successivi visitò le riprese nei Meadowlands, l’8 e il 9 gennaio, e a Freehold Borough il 10 gennaio 2025. Le riprese si conclusero ufficialmente l’11 gennaio 2025 ad Asbury Park.