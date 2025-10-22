Springsteen - Liberami dal nulla, il film con Jeremy Allen White

Springsteen - Liberami dal nulla, tutto sul film con Jeremy Allen White nei panni del BossCinema ©Webphoto
Introduzione
Springsteen - Liberami dal nulla, il ritratto di Bruce Springsteen con Jeremy Allen White protagonista il cui titolo originale è Springsteen: Deliver Me from Nowhere, si tratta di un film biografico e musicale che racconta un periodo cruciale della vita del cosiddetto Boss.
Diretto, scritto e co-prodotto da Scott Cooper, l’opera prende ispirazione dal libro Liberami dal nulla. Bruce Springsteen e Nebraska di Warren Zanes e vede Jeremy Allen White nei panni del celebre cantautore statunitense. Realizzato con il sostegno dei 20th Century Studios, il film si concentra sugli anni iniziali del decennio Ottanta, quando Springsteen diede vita al suo album acustico Nebraska, una delle tappe più intense e introspettive della sua carriera.
Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere su Springsteen - Liberami dal nulla, di cui nel frattempo potete guardare il trailer ufficiale nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.
Quello che devi sapere
Il racconto di un periodo decisivo
Ambientato all’inizio degli anni Ottanta, il film Springsteen - Liberami dal nulla ripercorre i giorni in cui Bruce Springsteen, ormai sul punto di conquistare la fama mondiale, si trovò a fare i conti con i fantasmi del passato e le pressioni del successo. L’artista, chiuso nella sua camera nel New Jersey, registrò su un registratore a quattro piste quello che sarebbe diventato Nebraska, un album asciutto e malinconico che si distaccava dai toni più energici dei lavori precedenti.
Il film mostra il processo creativo di quell’opera, diventata una pietra miliare del cantautorato americano. Attraverso canzoni che raccontano le vite di uomini e donne della classe operaia, costretti a inseguire sogni destinati a infrangersi, Nebraska rappresentò per Springsteen un momento di riflessione personale e artistica, segnando una svolta nella sua produzione e nel suo modo di raccontare l’America.
Un cast corale intorno al protagonista
Nel film biopic Springsteen - Liberami dal nulla, ad affiancare Jeremy Allen White nel ruolo di Springsteen troviamo un cast di primo piano. Jeremy Strong interpreta Jon Landau, il manager e produttore del musicista, mentre Paul Walter Hauser presta il volto a Mike Batlan, l’ingegnere del suono che lavorò con lui durante le sessioni di Nebraska.
Stephen Graham dà vita a Douglas Springsteen, il padre di Bruce, con cui il cantautore ebbe un rapporto complesso e tormentato. Odessa Young interpreta Faye Romano, interesse amoroso del protagonista, e Gaby Hoffmann veste i panni di Adele Springsteen, la madre.
Completano il cast Marc Maron nel ruolo del produttore e tecnico del missaggio Chuck Plotkin, David Krumholtz come Al Teller, dirigente della Columbia Records, Harrison Gilbertson nei panni dell’amico Matt Delia, Grace Gummer nel ruolo di Barbara Landau, moglie di Jon, Chris Jaymes come l’ingegnere del mastering Dennis King e Johnny Cannizzaro come Steven Van Zandt.
Dalla pagina al grande schermo
Il progetto di Springsteen - Liberami dal nulla è stato annunciato nel marzo del 2024, con la partecipazione diretta di Bruce Springsteen e del suo storico manager Jon Landau. Tra i produttori figurano Scott Stuber, alla sua prima collaborazione dopo aver lasciato la direzione del settore film di Netflix, Ellen Goldsmith-Vein, lo stesso Scott Cooper ed Eric Robinson, che per primo individuò la storia e la propose al regista.
Scott Cooper ha curato personalmente la sceneggiatura, adattando il saggio non-fiction di Warren Zanes Deliver Me from Nowhere: The Making of Bruce Springsteen’s Nebraska (2023). Lo stesso Zanes figura anche come produttore esecutivo. In una prima fase, si era ipotizzato che la distribuzione sarebbe stata affidata ad A24, ma nell’aprile del 2024, dopo una contesa accesa tra studi cinematografici, i diritti furono acquisiti dai 20th Century Studios, che si occuparono del finanziamento e della distribuzione ufficiale.
La scelta del cast e le riprese
Nel maggio 2024 Jeremy Strong entrò in trattative per interpretare Jon Landau, confermando poi il suo coinvolgimento in Springsteen - Liberami dal nulla nell’ottobre dello stesso anno. A giugno si aggiunsero Paul Walter Hauser e Odessa Young, seguiti a settembre da Stephen Graham, che accettò il ruolo del padre di Springsteen, Douglas. Un mese più tardi si unirono al progetto anche Harrison Gilbertson e Johnny Cannizzaro. Nel novembre 2024 furono annunciati ulteriori ingressi nel cast, tra cui Marc Maron, Gaby Hoffmann e David Krumholtz.
Le riprese principali iniziarono il 28 ottobre 2024, svolgendosi prevalentemente tra New York e il New Jersey, con alcune scene aggiuntive girate a Los Angeles. Bruce Springsteen fece visita più volte al set: il 1° e il 4 novembre 2024 raggiunse la troupe a Rockaway e Bayonne, nel New Jersey, incontrando Jeremy Allen White. Tornò poi a dicembre sul set di Asbury Park e nei mesi successivi visitò le riprese nei Meadowlands, l’8 e il 9 gennaio, e a Freehold Borough il 10 gennaio 2025. Le riprese si conclusero ufficialmente l’11 gennaio 2025 ad Asbury Park.
Dalla première alla distribuzione
Springsteen - Liberami dal nulla ha fatto il proprio debutto in anteprima mondiale il 29 agosto 2025, durante la 52ª edizione del Telluride Film Festival, alla presenza di Jeremy Strong, Jeremy Allen White e del regista Scott Cooper. L’uscita nelle sale statunitensi, curata dai 20th Century Studios, è fissata per il 24 ottobre 2025. In Italia, invece, la pellicola biografica arriva a partire da oggi, mercoledì 22 ottobre 2025.
Accoglienza della critica
Al momento della distribuzione, il film Springsteen - Liberami dal nulla ha ricevuto giudizi generalmente positivi. Sul sito di recensioni Rotten Tomatoes, il 69% delle 58 valutazioni raccolte risulta favorevole. Metacritic, che calcola una media ponderata, ha assegnato al film un punteggio di 64 su 100, indicativo di recensioni “generalmente positive”.
Springsteen - Liberami dal nulla si presenta dunque come un’opera che scava nelle radici umane e artistiche di Bruce Springsteen, restituendo attraverso il linguaggio cinematografico la forza intima e malinconica di Nebraska, album simbolo di un’epoca e di una generazione.