Springsteen–Liberami dal nulla, Jeremy Allen White canta Born to Run

La star della serie televisiva The Bear diventa il celebre rocker nella pellicola biografica, di cui in queste ore arriva una nuova anticipazione in cui sentiamo l’attore cantare il brano tra i più famosi della discografia del musicista statunitense. Nella clip diffusa, l’interprete si esibisce con un’intensità quasi febbrile: il sudore gli imperla il viso, la voce si fonde con quella della folla e l’arena vibra in un unico, poderoso coro



È uscita una clip ufficiale del biopic Springsteen – Liberami dal nulla in cui vediamo e sentiamo Jeremy Allen White cantare Born to Run (potete guardare il video in fondo a questo articolo).

La star della serie televisiva The Bear diventa il celebre rocker nella pellicola biografica, di cui la nuova anticipazione arrivata in queste ore ci offre una testimonianza in cui l’attore americano canta con la sua voce il brano tra i più famosi della discografia del musicista leggendario. Nella clip diffusa nelle scorse ore l’interprete si esibisce con un’intensità quasi febbrile: il sudore gli imperla il viso, la voce si fonde con quella della folla e l’arena vibra in un unico, poderoso coro.

L’uscita del film, attesa per il 23 ottobre 2025, si prepara a celebrare una delle figure più iconiche della musica americana. La nuova anticipazione di Springsteen: Deliver Me From Nowhere (Liberami dal nulla) è stata diffusa direttamente dai 20th Century Studios. Il video aumenta l’hype per il ritorno sul grande schermo del mito del Boss.

Liberami dal nulla: il momento della verità Sotto la regia di Scott Cooper, Liberami dal nulla rievoca la genesi di Nebraska, album pubblicato nel 1982, frutto di un periodo in cui Springsteen decise di mettere da parte la gloria delle arene per abbracciare una dimensione più spoglia e sincera. L’artista registrò il disco in solitudine, con un semplice quattro piste, trasformando quel gesto minimale in una rivoluzione artistica. Era il tempo in cui, dopo aver toccato l’apice del successo, il musicista scelse di guardarsi dentro, di ascoltare il proprio silenzio. La pellicola era già stata presentata con un primo trailer, ma un nuovo estratto, mostrato durante la cerimonia degli Emmy Awards, ha offerto uno sguardo più ampio sulle tensioni creative e sulle sfide interiori che segnarono quel periodo, restituendo il ritratto di un uomo in lotta con la propria arte e con l’industria che lo circondava. Approfondimento Springsteen - Deliver me From Nowhere, il nuovo trailer

Attori e personaggi: un ensemble di grande spessore A fianco di Jeremy Allen White nel ruolo di Bruce Springsteen, spicca Jeremy Strong, noto per Succession, che presta il volto a Jon Landau, storico amico e produttore del musicista. Stephen Graham e Gaby Hoffmann interpretano i genitori di Bruce, Douglas e Adele Springsteen, mentre Odessa Young è Faye. Johnny Cannizzaro dà vita a Steve Van Zandt, completando un cast che comprende anche Paul Walter Hauser, Marc Maron e David Krumholtz. Approfondimento Deliver Me From Nowhere, Jeremy Allen White è Bruce Springsteen

La sfida di raccontare l’anima di Nebraska In un comunicato ufficiale, Scott Cooper ha spiegato il significato profondo del progetto: “Nebraska è il momento in cui Bruce ha scelto la verità invece delle aspettative, una decisione che continua a risuonare in tutta la sua opera. A quel bivio avrebbe potuto inseguire la ribalta e il fragore delle arene, ma preferì chiudersi in sé stesso, con un registratore a quattro tracce e il coraggio di affrontarsi. Il fatto che abbia affidato a me il compito di raccontare quel capitolo, il più vulnerabile della sua vita, è il più grande onore che io abbia mai avuto come regista*”.

Parole che racchiudono l’essenza stessa del film: un ritratto intimo e privo di retorica, in cui la grandezza di Springsteen non nasce dal mito, ma dalla sua fragilità. Approfondimento Bruce Springsteen, tutto sull'album Nebraska 82 Expanded Edition

Nebraska ’82: Expanded Edition: la musica che ritorna In parallelo con il debutto cinematografico, il 24 ottobre Sony Music lancerà Nebraska ’82: Expanded Edition, un cofanetto celebrativo che ripercorre l’epoca del capolavoro acustico attraverso registrazioni inedite, prove con la E-Street Band e versioni alternative. Tra i materiali spicca una rara esecuzione di Born In The U.S.A. in formazione ridotta e una performance integrale registrata al Count Basie Theatre.

Nel box sono inclusi anche Nebraska Outtakes, una raccolta di gemme dimenticate come Losin’ Kind, Child Bride e Downbound Train, insieme a brani tratti dalle sessioni solitarie del 1982, tra cui Gun In Every Home e On The Prowl. Il progetto si completa con una ripresa filmata da Thom Zimny al Count Basie Theatre del New Jersey, dove Springsteen propone per la prima volta dal vivo l’intero album. Approfondimento Bruce Springsteen, uscito a sorpresa il brano dal vivo Open All Night