Bruce Springsteen, tutto sull'album Nebraska 82 Expanded Edition

A rendere ancora più speciale il progetto di Nebraska ’82: Expanded Edition è la registrazione video realizzata da Thom Zimny, storico collaboratore di Springsteen. Girato all’inizio dell’anno al Count Basie Theatre, nel New Jersey, il film non prevede pubblico: un set minimale, con Bruce affiancato da Larry Campbell e Charlie Giordano, immerso in un silenzio che lascia spazio solo alle canzoni e ai loro personaggi.

“Si sentono soltanto le voci dei personaggi – spiega Bruce Springsteen – L’unica cosa che non facemmo con l’album Nebraska fu non suonarlo dal vivo, quindi il mio primo pensiero, quando si parlava di celebrare il disco, è stato: ci deve essere una performance, bisogna cantare questi brani dall’inizio alla fine. La mia preoccupazione era riuscire a mantenere un po’ dell’inquietudine che aveva il disco. Siamo stati fortunati ad avere con noi i grandi Larry Campbell e Charlie Giordano, che hanno contribuito con un accompagnamento strumentale minimo, e Rob Lebret ha fatto davvero un ottimo lavoro nel mix mantenendo l’integrità del disco a quel livello. Credo che, suonando di nuovo queste canzoni per essere filmate, la loro importanza mi abbia colpito. Ho scritto molti altri dischi narrativi, ma c’è qualcosa in quel gruppo di canzoni di Nebraska che contiene una sorta di magia”.

Thom Zimny descrive così la propria idea registica: “Come regista, l’intenzione è quella di voler arricchire la performance senza che sia evidente, entrare in quella musica e cercare davvero di esserne un partner invisibile, accompagnando la presentazione. Non c’è introduzione né spiegazione. Le cose si dispiegano da sole. Ed è questa la bellezza di Bruce come narratore, della sua scrittura e di questo album”.