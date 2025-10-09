Bruce Springsteen, tutto sull'album Nebraska 82 Expanded Edition che uscirà il 24 ottobreMusica Nella foto, un’immagine di Bruce Springsteen (credits: Getty Images) e l'immagine del cofanetto
Introduzione
Bruce Springsteen è pronto a riaccendere le luci su uno dei dischi più intensi della sua carriera. Dopo oltre quarant’anni, il cantautore americano riporta al centro della scena Nebraska, l’album che più di ogni altro ha rivelato il suo lato intimo e oscuro.
Il 24 ottobre 2025, con una settimana di ritardo rispetto alla data inizialmente prevista del 17 ottobre, Sony Music darà alle stampe Nebraska ’82: Expanded Edition, un cofanetto speciale disponibile in due formati – 4 LP + Blu-Ray e 4 CD + Blu-Ray – che raccoglie materiale inedito, versioni alternative e la prima esecuzione dal vivo integrale dell’intero disco.
La nuova edizione, già in preordine, ha subito un lieve rinvio dovuto a motivi di produzione, come annunciato dallo stesso Springsteen sui suoi profili ufficiali.
Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere su Bruce Springsteen e il ritorno di Nebraska ’82, l’attesissimo cofanetto che riporta il Boss alle radici. Un album simbolo.
Quello che devi sapere
Dentro Nebraska ’82: memorie, suoni e nuove prospettive
Il box set Nebraska ’82: Expanded Edition rappresenta un viaggio profondo nel mondo di Nebraska, tra brani riscoperti e momenti che raccontano la genesi di uno dei lavori più emblematici di Springsteen.
Tra le tracce, trovano posto le leggendarie sessioni di Electric Nebraska con la E Street Band, insieme a registrazioni soliste rimaste a lungo nascoste, e una nuova performance live che rilegge l’album nella sua interezza.
Il cofanetto è accompagnato da un saggio curato da Erik Flannigan, che contestualizza e illumina il materiale d’archivio.
Quando Nebraska uscì nel 1982, il Boss decise di non promuoverlo con un tour. Oggi, più di quattro decenni dopo, torna a quei brani offrendo nuove sfumature interpretative: una rilettura fedele nello spirito ma capace di restituire tutta la forza emotiva di allora.
L’intimità del film-concerto di Thom Zimny
A rendere ancora più speciale il progetto di Nebraska ’82: Expanded Edition è la registrazione video realizzata da Thom Zimny, storico collaboratore di Springsteen. Girato all’inizio dell’anno al Count Basie Theatre, nel New Jersey, il film non prevede pubblico: un set minimale, con Bruce affiancato da Larry Campbell e Charlie Giordano, immerso in un silenzio che lascia spazio solo alle canzoni e ai loro personaggi.
“Si sentono soltanto le voci dei personaggi – spiega Bruce Springsteen – L’unica cosa che non facemmo con l’album Nebraska fu non suonarlo dal vivo, quindi il mio primo pensiero, quando si parlava di celebrare il disco, è stato: ci deve essere una performance, bisogna cantare questi brani dall’inizio alla fine. La mia preoccupazione era riuscire a mantenere un po’ dell’inquietudine che aveva il disco. Siamo stati fortunati ad avere con noi i grandi Larry Campbell e Charlie Giordano, che hanno contribuito con un accompagnamento strumentale minimo, e Rob Lebret ha fatto davvero un ottimo lavoro nel mix mantenendo l’integrità del disco a quel livello. Credo che, suonando di nuovo queste canzoni per essere filmate, la loro importanza mi abbia colpito. Ho scritto molti altri dischi narrativi, ma c’è qualcosa in quel gruppo di canzoni di Nebraska che contiene una sorta di magia”.
Thom Zimny descrive così la propria idea registica: “Come regista, l’intenzione è quella di voler arricchire la performance senza che sia evidente, entrare in quella musica e cercare davvero di esserne un partner invisibile, accompagnando la presentazione. Non c’è introduzione né spiegazione. Le cose si dispiegano da sole. Ed è questa la bellezza di Bruce come narratore, della sua scrittura e di questo album”.
Le prime anticipazioni: tra anteprime live e brani riscoperti
Il 25 settembre 2025, il pubblico ha avuto un assaggio del progetto di Nebraska ’82: Expanded Edition grazie all’uscita a sorpresa di Open All Night (Live at Count Basie Theatre, Red Bank NJ) estratto dal film-concerto incluso nel Blu-Ray.
Già a inizio settembre, la presentazione di Nebraska ’82 era stata accompagnata da un’altra chicca: una versione inedita in trio di Born in the U.S.A., registrata alla fine di aprile 1982.
In quella sessione, Bruce suonava insieme a Max Weinberg e Garry Tallent, riportando il celebre brano alla sua essenza.
“Abbiamo eliminato le tastiere e suonato essenzialmente come un trio – ricorda Bruce Springsteen – Era un po’ come punk rockabilly. Stavamo cercando di portare Nebraska nel mondo elettrico”.
Electric Nebraska e il tesoro delle outtakes
Il cofanetto di Nebraska ’82: Expanded Edition ospita anche Electric Nebraska, le sessioni che riuniscono Garry Tallent, Max Weinberg, Danny Federici, Roy Bittan e Stevie Van Zandt. Accanto a queste, la raccolta Nebraska Outtakes svela rarità registrate in solitudine, tra cui Losin’ Kind, Child Bride e Downbound Train, nate dalle celebri incisioni casalinghe del 1982.
Completano la selezione due brani inediti, Gun In Every Home e On the Prowl, frutto di una sessione solista in studio dello stesso anno, testimonianza diretta di un periodo di straordinaria creatività.
Springsteen: Liberami dal Nulla, il film sulla genesi di un capolavoro
Alla vigilia dell’uscita del cofanetto Nebraska ’82: Expanded Edition, il 23 ottobre 2025, approderà nelle sale italiane Springsteen: Liberami dal Nulla, film prodotto dalla 20th Century Studios che racconta la nascita di Nebraska e il periodo di svolta personale e artistica di Bruce Springsteen.
Nel ruolo del Boss c’è Jeremy Allen White, diretto da Scott Cooper, anche autore della sceneggiatura tratta dal libro di Warren Zanes Liberami dal nulla. Bruce Springsteen e Nebraska.
Il cast include Jeremy Strong nei panni di Jon Landau, il manager e confidente storico del musicista; Paul Walter Hauser nel ruolo del tecnico di chitarre Mike Batlan; Stephen Graham come Doug, padre di Springsteen; Odessa Young nei panni di Faye, interesse amoroso; Gaby Hoffman in quelli di Adele, madre del cantautore; Marc Maron nel ruolo di Chuck Plotkin e David Krumholtz come Al Teller, dirigente della Columbia.
Il film è prodotto da Scott Cooper, Ellen Goldsmith-Vein, Eric Robinson e Scott Stuber, con Tracey Landon, Jon Vein e Warren Zanes come produttori esecutivi.
La tracklist completa di Nebraska ’82: Expanded Edition
Di seguito trovate la tracklist completa di Nebraska ’82: Expanded Edition. Con Nebraska ’82: Expanded Edition, Bruce Springsteen riapre un capitolo fondamentale del suo percorso artistico. Quarant’anni dopo quel disco scarno, registrato in casa e intriso di inquietudine, il Boss torna a misurarsi con le proprie radici.
Un ritorno che dimostra, ancora una volta, come nella semplicità possa nascondersi la più autentica verità della musica.
Disc 1: Nebraska Outtakes
Born in the U.S.A.
Losin’ Kind
Downbound Train
Child Bride
Pink Cadillac
The Big Payback
Working on the Highway
On the Prowl
Gun in Every Home
Disc 2: Electric Nebraska
Nebraska
Atlantic City
Mansion on the Hill
Johnny 99
Downbound Train
Open All Night
Born in the U.S.A.
Reason to Believe
Disc 3: Nebraska (Count Basie Theatre, Red Bank, NJ)
Nebraska
Atlantic City
Mansion on the Hill
Johnny 99
Highway Patrolman
State Trooper
Used Cars
Open All Night
My Father’s House
Reason to Believe
Disc 4: 2025 Remaster
Nebraska
Atlantic City
Mansion on the Hill
Johnny 99
Highway Patrolman
State Trooper
Used Cars
Open All Night
My Father’s House
Reason to Believe
Disc 5 (Blu-Ray): Nebraska (Count Basie Theatre, Red Bank, NJ)
Nebraska
Atlantic City
Mansion on the Hill
Johnny 99
Highway Patrolman
State Trooper
Used Cars
Open All Night
My Father’s House
Reason to Believe