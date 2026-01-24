La collaborazione con James Cameron, nata con Titanic e proseguita con l'ultima saga. L’importanza di tempo e concentrazione perché ogni istante del film, attraverso la musica, può raccontare qualcosa. Il pianoforte, dove tutto prende vita. E gli anni trascorsi con Céline Dion, Whitney Houston, Michael Jackson, Quincy Jones. Abbiamo incontrato il musicista: "Ho composto qualche melodia già nel 2018. Per 3 ore e 4 minuti di musica ho scritto oltre 1.900 pagine di spartito"